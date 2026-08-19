Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times φανερώνει την επόμενη κίνηση του Ιράν σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών εκ μέρους των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επεκτείνει τον πόλεμο με τις ΗΠΑ πέρα από τη Μέση Ανατολή, με το ιρανικό καθεστώς να «γλυκοκοιτάζει» τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Με βάση το δημοσίευμα των FT, εντείνεται η ανησυχία για την ασταμάτητη διαμάχη μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και όλο και περισσότερο απομακρύνεται το σενάριο να συνάψουν οι δύο πλευρές οποιαδήποτε συμφωνία.

Μεταξύ των πιθανών στόχων που έχουν στο μυαλό τους οι Ιρανοί βρίσκονται στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία και την βρετανική στο Ακρωτήρι της Κύπρου να βρίσκονται στο στόχαστρο.

Σκληρή θα είναι η απάντηση των Ιρανών αν οι Αμερικανοί επιτεθούν

Οι Financial Times αποκαλύπτουν επίσης ότι το Ιράν έχει εξετάσει και το ενδεχόμενο πλήγματος σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που υπάρξει κλιμάκωση του πολέμου από την πλευρά των Αμερικάνων.

Η νέα απειλή της Τεχεράνης έρχεται σε μια περίοδο που οι διπλωματικές προσπάθειες ουσιαστικά έχουν παγώσει. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες αυτή την περίοδο με το Ιράν.

Από την πλευρά του, το ιρανικό καθεστώς έχει καταστήσει σαφές πως σε περίπτωση που δεχθούν έστω και ένα αμερικανικό πλήγμα, η απάντησή του θα ξεπεράσει τα όρια της Μέσης Ανατολής.

«Χωρίς όρια» θα είναι η αντίδραση, σύμφωνα με μία από τις πηγές που έχουν γνώση των σχεδιασμών της Τεχεράνης, εφόσον οι ΗΠΑ «το τραβήξουν πολύ». Η απειλή των σκληροπυρηνικών Ιρανών δεν αποτελεί απλώς μια θεωρία, καθώς η χώρα έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές ότι διαθέτει πυραυλικά συστήματα με εμβέλεια άνω των 2.000 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε επιχειρήσει η Τεχεράνη να πλήξει απομακρυσμένους στόχους, όπως την αμερικανο-βρετανική στρατιωτική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Η απειλή για την Ευρώπη είναι υπαρκτή

Σύμφωνα με αναλυτές, η δυνατότητα του Ιράν να προκαλέσει καταστροφές στην Ευρώπη είναι απολύτως υπαρκτή. Ωστόσο, παραμένει περιορισμένη, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πύραυλοι δεν υπεραρκετοί για μια τέτοια επίθεση.

Το μήνυμα που στέλνει η Τεχεράνη είναι πλέον σαφές, οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να μετατρέψει την μεταξύ τους διαμάχη σε μια σύγκρουση με συνέπειες που θα έχουν έκταση πέρα από τη Μέση Ανατολή.