Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη, από «άγνωστο βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Εκδηλώθηκε «πυρκαγιά» πάνω στο σκάφος, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το «συμβάν» αυτό καταγράφτηκε 11 ναυτικά μίλια (περίπου 20 χιλιόμετρα) ανατολικά της Χορ Φακάν, νότια του Στενού του Ορμούζ, στο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, το οποίο έχει πρακτικά κλείσει το Ιράν, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

Και δεύτερη επίθεση

Αργότερα, σημειώθηκε νέα επίθεση, τη φορά αυτή σε πλοίο περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από τη Ρας Λαφάν στο Κατάρ, όχι μακριά από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του εμιράτου που δέχθηκαν αλλεπάλληλες επιθέσεις τις τελευταίες ώρες.

Κατά την UKMTO, επρόκειτο για επίθεση από άγνωστο αντικείμενο σε πλοίο 4 ναυτικά μίλια (περίπου 7,5 χιλιόμετρα) ανατολικά της Ρας Λαφάν.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές και σε καλή κατάσταση υγείας, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, UKMTO