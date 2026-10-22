Tο ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερα πλοία που εμπλέκονταν σε παράνομες μεταφορτώσεις πετρελαίου στα βόρεια του Κόλπου επλήγησαν ταυτόχρονα κι έπιασαν φωτιά, μετά από τον εντοπισμό τους, την Τετάρτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης πρόσθεσαν ότι άλλα τρία πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες στα δυτικά του Στενού του Ορμούζ, ενώ προειδοποίησαν τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι οι συνεχείς προκλήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία ευρύτερη αντίδραση κατά περιφερειακών βάσεων.