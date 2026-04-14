Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιπλέον επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων επιθέσεις με drones και ρουκέτες. Σε δηλώσεις που εξέδωσε σήμερα, η οργάνωση ανέφερε ότι έπληξε μια συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή της Χανίτα «με drone».

Επίσης, ανέφερε ότι αργότερα το βράδυ εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών εναντίον μιας ξεχωριστής ομάδας ισραηλινών στρατιωτών στην αλ-Μαλικίγια, στον νότιο Λίβανο.

Η οργάνωση ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του» και ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό. Το Al Jazeera δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς.