Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτήρια.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις και ότι η επίθεση διεξάγεται με πυραύλους και drones.

⚠️🔥Los Geranios atacaron objetivos en Dnepropetrovsk, después de lo cual algunos distritos de la ciudad quedaron sin electricidad. Poco antes, los Geranios lanzaron ataques contra instalaciones energéticas en Kiev y Krivói Rog. pic.twitter.com/UFYN64qQFd — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@adictoapple) February 3, 2026

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες ανατολικά του Δνείπερου ποταμού.

🇷🇺💥🇺🇦 Ukrainian channels report strikes on targets in Kharkov, Sumy, and Dnepropetrovsk regions. They also claim a 750 kV power substation in Kiev Region was hit — reportedly near Nalyvaikovka — possibly the key line linking the Rovno Nuclear Power Plant to Kiev and central… https://t.co/jn7hIcIgJU pic.twitter.com/Sc05z1xzCg — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 3, 2026

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε πως διέταξε να σπεύσουν ομάδες των πρώτων βοηθειών σε τομείς της πόλης.

Ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, έκανε επίσης λόγο για «μαζική» επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα αναφέρθηκε ομοίως σε ρωσικά πλήγματα, όπως και ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ με αλλεπάλληλα μηνύματά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.