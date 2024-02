Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν σήμερα να πραγματοποιούν πλήγματα εν είδει αντιποίνων στη Συρία και στο Ιράκ, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι, μετά τη φονική επίθεση στην Ιορδανία κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν σχεδόν άλλοι 40, και την οποία η Ουάσινγκτον απέδωσε σε ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν.

The American raids on Deir ez-Zor were targeted

1- Ayyash warehouses

2 – Al-Tammo neighborhood in Al-Mayadeen

3- Al-Hagana neighborhood in Al-Bukamal

4- Al-Hari area

5- Near Deir ez-Zor Airport‌‌ pic.twitter.com/GTURbRGUXl

— Vlogging NW Syria (@timtams83) February 2, 2024