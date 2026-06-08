Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον «στρατιωτικών στόχων» στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν, έπειτα από τις χθεσινές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά αφότου κηρύχτηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», σύμφωνα με τη λακωνική ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

«Ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας IRIB.

The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026

Το βράδυ της Κυριακής το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλλιστικών πυραύλων προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δρα η Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να του ζητήσει να μην απαντήσει στους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, αναφέρει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

«Θα καλέσω αμέσως τον Μπίμπι (σ.σ.: το προσωνύμιο του Νετανιάχου) για να του πω να μην απαντήσει. Το Ισραήλ έκανε το πλήγμα του και το Ιράν έκανε το πλήγμα του. Δεν έχουμε ανάγκη άλλο (πλήγμα)», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος είπε πως μίλησε με τον Τραμπ τηλεφωνικά.

«Είμαστε στο σημείο να συνάψουμε μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ναυαγήσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Τραμπ σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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