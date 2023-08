Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σουηδία και τη Νορβηγία σήμερα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη Δανία καθιστούν αδύνατον να ελεγχθεί μια δασική πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η καταιγίδα «Χανς» πλήττει τις σκανδιναβικές χώρες από το Σαββατοκύριακο.

#StormHans batters Northern Europe. Two dead. Month‘s #rainfall in 24h. Derailed train in #Norway. Hail and wind cause damages. Travel chaos. Heavy #rain expected north of #Oslo. #ClimateChange makes jetstream wavier, #Scandinavian weather wetter and wilder. #ActOnClimate #Hans pic.twitter.com/iKXgdxR0LS

— Richard (@ClimateConnex) August 8, 2023