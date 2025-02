Πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν χθες Παρασκευή σε περιοχές του Λος Άντζελες που επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές τον περασμένο μήνα, μετά την ισχυρή καταιγίδα που σάρωσε την περιοχή τα προηγούμενα 24ωρα.

Los Angeles faces mudslide risk with heavy rains, warning issued for residents https://t.co/0HQudohTZi

Στην ευρύτερη περιοχή δεν είχαν εκδηλωθεί σημαντικές βροχοπτώσεις εδώ και οκτώ μήνες. Η καταιγίδα, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η ισχυρότερη του φετινού χειμώνα, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης στις κοινότητες Πασίφικ Πάλισεϊντς και Αλταντίνα.

Heavy rains have flooded roads and triggered mudslides. The Los Angeles Times reports that mudslides could affect sewer systems and homes. Parts of the Pacific coast are covered in rocks. Cars are stuck in heavy rains and… pic.twitter.com/7ZP2lr2HOe

🌊Los Angeles is underwater a month after massive fires.

Natural disasters continue to haunt Los Angeles Destructive fires have given way to heavy rains. Due to the rains, most of the streets are flooded, cars are floating. Gusts of wind are blowing off roofs of houses. pic.twitter.com/2fbdN5duvg

Η κυκλοφορία σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής της Καλιφόρνιας (Pacific Coast Highway) διακόπηκε εξαιτίας κατολισθήσεων. Χείμαρρος λάσπης παρέσυρε στη θάλασσα ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες και ο οδηγός του τραυματίστηκε ελαφρά.

A Los Angeles Fire Department SUV washed into the ocean during a mudslide, amid heavy rains, and following catastrophic fires. https://t.co/NiwAuTELYR

🚨 BREAKING: A Los Angeles Fire Department (LAFD) member had a harrowing escape after his vehicle was swept off the Malibu coast amid heavy rains yesterday.

Dramatic footage captures the heart-stopping moment before rescue teams pulled him to safety. The LAFD employee sustained… pic.twitter.com/z4kyHCuCtu

