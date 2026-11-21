Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθε η στάθμη του ποταμού Σεντ Τζονς κοντά στην πόλη Κοκόα της Φλόριντα, ξεπερνώντας τα 5,5 μέτρα και καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 5,4 μέτρων. Όπως μεταδίδει το Fox Weather, η υπερχείλιση ήρθε ως αποτέλεσμα των πολυήμερων σφοδρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της πολιτείας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις για επικίνδυνες και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες κατά μήκος της ανατολικής-κεντρικής και βορειοανατολικής ακτής της Φλόριντα έως το βράδυ της Παρασκευής. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές τέθηκε σε ισχύ προειδοποίηση πλημμύρας (flood watch), με τις εκτιμήσεις για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου να κάνουν λόγο για βροχόπτωση ύψους 2,5 έως 5 εκατοστών (1 έως 2 ίντσες).

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές είναι ενδεικτικές της κατάστασης. Πλάνα από drone την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου κατέγραψαν οχήματα να διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ την Παρασκευή μία γυναίκα εθεάθη να κάνει καγιάκ σε δρόμο που είχε μετατραπεί σε ποτάμι, έχοντας μαζί της τον σκύλο της. Την ίδια ώρα, βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού WFTV (συνεργάτη του ABC) έδειξε ένα αυτοκίνητο ακινητοποιημένο μέσα στα νερά, με τη βροχή να συνεχίζει να πλήττει κατοικημένες γειτονιές στην κομητεία Βολούσια.

Η κακοκαιρία, ωστόσο, δεν φαίνεται να υποχωρεί. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, ένα αναπτυσσόμενο παράκτιο σύστημα χαμηλών πιέσεων αναμένεται να φέρει το Σαββατοκύριακο νέες ισχυρές βροχοπτώσεις, ριπαίους ανέμους, παράκτιες πλημμύρες και φαινόμενα διάβρωσης των ακτών στα νοτιοανατολικά τμήματα της Φλόριντα.

Πλάνα από τους δρόμους της πόλης: