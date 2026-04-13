Μπορεί το Ιράν να έχει σταματήσει να βομβαρδίζει τις χώρες του Κόλπου στο πλαίσιο της εκεχειρίας που έχει κηρυχθεί μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, όμως η Σαουδική Αραβία πλήττεται τώρα από μία θεομηνία.

Σε μια περίοδο κρίσιμη για τη Μέση Ανατολή, σφοδρές βροχές έχουν πλημμυρίσει πόλεις στην Σαουδική Αραβία.

Σχολεία και πανεπιστήμια ανέστειλαν τα μαθήματα τους την Κυριακή, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις και τα ασταθή καιρικά φαινόμενα σάρωσαν το Ριάντ, τη Μέκκα, την Ασίρ και την Αλ – Μπάχα.

Στα βίντεο βλέπουμε κεντρικούς δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και οχήματα να έχουν βουλιάξει:

Οι Αρχές δήλωσαν πως αύξησαν το επίπεδο ετοιμότητας στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κήρυξαν σε πλήρη επιφυλακή τις γύρω περιοχές. «Έχουν διατεθεί συνολικά 143 ασθενοφόρα και 25 πυροσβεστικά», ανέφεραν οι Αρχές.

Προέτρεψαν τους κατοίκους να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν τις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες.