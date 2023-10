Οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους, με Παλαιστινίους να αναφέρουν ότι οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των αρμάτων μάχης, επιχειρούν εντός του θύλακα. Υπάρχουν αναφορές για ανταλλαγές πυρών μεταξύ στρατιωτών και ενόπλων.

Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας και το αποτέλεσμα θα είναι μια «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων», δήλωσε ταυτόχρονα ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι.

Μάλιστα, κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισέρχονται στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, ενώ για εισβολή ισραηλινών τανκς στη Γάζα κάνει λόγο και η Jerusalem Post.

«Η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση», δήλωσε ένας σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μαρκ Ρεγκέβ.

«Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας», προσέθεσε. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Ρεγκέβ είπε ότι το Ισραήλ εντείνει την πίεση στη Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του είναι σε εξέλιξη και η Γάζα θα είναι «πολύ διαφορετική» όταν ολοκληρωθούν.

«Θα συνεχίσουν να δέχονται τα στρατιωτικά πλήγματά μας μέχρι να διαλύσουμε τη στρατιωτική μηχανή τους και την πολιτική υποδομή τους στη Γάζα. Όταν τελειώσει όλο αυτό, η Γάζα θα είναι πολύ διαφορετική», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι από το απόγευμα της Παρασκευής, σφοδροί βομβαρδισμοί είναι σε εξέλιξη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή αυτήν.

Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, η Πολεμική Αεροπορία της χώρας έχει πραγματοποιήσει μαζικές επιδρομές τις τελευταίες ώρες στη Γάζα, καθώς επίκειται «επέκταση της χερσαίας επιχείρησης απόψε».

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου έχει καταφύγει πλήθος πιστών, όπως μεταδίδει η RAI, οι οποίοι ενημέρωσαν πως προσπαθούν να προστατευτούν από τις βόμβες και τα πυρά.

