Πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με πυροβολισμούς κατά του κομβόι που μετέφερε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που μεταδίδει το CNNTurk, την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει η οργάνωση «Παιδιά του Αμπού Τζαντάλ». Στο βίντεο που ακολουθεί, άνδρας από τη συνοδεία του Παλαιστίνιου προέδρου φαίνεται να χτυπήθηκε από σφαίρες. Δεν υπάρχει ακόμη δήλωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Αμπάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση «Παιδιά του Αμπού Τζαντάλ» έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της και ισχυρίζεται ότι είναι μέλη του μηχανισμού ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη.

Στη δήλωσή τους, που βγήκε την Κυριακή 5 Νοεμβρίου στη δημοσιότητα, έδωσαν τελεσίγραφο 24 ωρών στον Μαχμούντ Αμπάς να δηλώσει ανοιχτά ότι είναι σε πόλεμο με την ισραηλινή κατοχή, διαφορετικά θα κάνουν ανταρσία.

A new shadowy group has apparently emerged, calling itself the “Sons of Abu Jandal”.

In the statement below released an hour ago, they claim to be members of the PA security apparatus in the West Bank, and have given Mahmoud Abbas an ultimatum of 24 hours to declare an “open… pic.twitter.com/T9Mgxr379D

— روني الدنماركي (@Aldanmarki) November 5, 2023