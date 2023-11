Συναγερμός έχει σημάνει στη Γάζα, σύμφωνα με το Al Jazeera, καθώς μη επανδρωμένο ισραηλινό αεροσκάφος φαίνεται να πραγματοποίησε χτύπημα μπροστά από το νοσοκομείο al-Shifa. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ισραηλινός πύραυλος χτύπησε κοντά στην είσοδο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας.

Υπάρχουν αναφορές για δεκάδες νεκρούς.

Ο εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, λέει ότι οι σοβαρά τραυματισμένοι ασθενείς μεταφέρονταν στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο όταν ο ισραηλινός βομβαρδισμός χτύπησε ακριβώς έξω από το νοσοκομείο al-Shifa.

New hospital massacre:

Martyrs are everywhere at the gate of Al-Shifa Hospital in #Gaza now… after the occupation bombed the hospital gate. There are tens of thousands of displaced people in Al-Shifa Hospital. pic.twitter.com/cRhY4DIIu2

