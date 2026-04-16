Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες σχετικά με πιθανές επαφές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με αντικρουόμενες δηλώσεις να δημιουργούν σύγχυση γύρω από το αν θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες σε ανώτατο επίπεδο.

Συγκεκριμένα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να πρόκειται να συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, σύμφωνα με τη Γκίλα Γκαμλίελ, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ, η οποία μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού.

Ωστόσο, νωρίτερα Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι η Βηρυτός «δεν έχει ενημερωθεί» για επικείμενες επαφές με το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ηγέτες των δύο χωρών θα συνομιλήσουν εντός της ημέρας.