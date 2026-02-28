Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος, μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, φέρεται να χτυπήθηκε η αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο.

Εικόνες από τις εκρήξεις στο Μπαχρέιν:

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι καπνός υψώνεται από την περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.