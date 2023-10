Στόχος βομβαρδισμών φαίνεται πως έγινε σήμερα, Κυριακή 22 Οκτωβρίου, ένα σχολείο του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο είχε μετατραπεί σε καταφύγιο για τους αμάχους.

Σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ, ρουκέτες έπεσαν ακριβώς έξω από τον χώρο του σχολείου, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Χαν Γιουνίς, τραυματίζοντας πολίτες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για ισραηλινά πυρά, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως τα πρώτα λεπτά μετά την επίθεση.

Nightmarish scenes are captured by a Gaza resident moments after an Israeli airstrike struck just outside the gates of the United Nations (UNRWA) school in Khan Yunis.

Hamada Shawaf uploaded the footage, saying he was injured in the strike and is thankful to be alive pic.twitter.com/9dxeHgdx8S

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 22, 2023