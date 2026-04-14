Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, Καθολικός, απηχεί την κριτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, υποστηρίζοντας ότι το Βατικανό θα πρέπει να «εμπλέκεται στα ηθικά ζητήματα».

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, στο «Special Report with Bret Baier», ο Βανς είπε:

«Νομίζω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα ήταν καλύτερο για το Βατικανό να επιμένει στα ηθικά ζητήματα, να ασχολείται με ό,τι συμβαίνει στην Καθολική Εκκλησία και να αφήνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να επιμένει στον καθορισμό των αμερικανικών πολιτικών».

Δεν άργησε να απαντήσει ο Αμερικανός Ιησουίτης π. Τζέιμς Μάρτιν στο Χ: «”Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν καλύτερο για το Βατικανό να επιμένει σε ηθικά ζητήματα”, με άλλα λόγια, ακριβώς σε αυτό που κάνει».

Πηγή: La Repubblica