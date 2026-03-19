Πλοίο χτυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (19/3) από «άγνωστο βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, γνωστοποίησε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.



Εκδηλώθηκε «πυρκαγιά» πάνω στο σκάφος, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Το «συμβάν» αυτό καταγράφτηκε 11 ναυτικά μίλια (περίπου είκοσι χιλιόμετρα) ανατολικά της Χορ Φακάν, νότια του Στενών του Ορμούζ, περάσματος στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, το οποίο έχει πρακτικά κλείσει το Ιράν, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.