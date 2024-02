Το υπό ελληνική σημαία πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Sea Champion έφθασε χθες Τρίτη στο λιμάνι της Άντεν, στη νότια Υεμένη, αφού υπέστη επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα από τους αντάρτες Χούθι, που μοιάζει να εξαπολύθηκε κατά λάθος, σύμφωνα με ναυτιλιακές και στρατιωτικές πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Ο κίνδυνος για τη διεθνή ναυσιπλοΐα έχει αυξηθεί κατακόρυφα στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ και στον Κόλπο του Άντεν, από τον Νοέμβριο, όταν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας αντέδρασαν εξαπολύοντας σειρά επιδρομών εναντίον εγκαταστάσεων και όπλων των Χούθι, κάτι όμως που δεν σταμάτησε τις επιθέσεις των ανταρτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι οι Χούθι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBΜs) εναντίον του Sea Champion. Πρόσθεσε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι ο ένας από τους πυραύλους εξερράγη «κοντά στο πλοίο», προκαλώντας πάντως μόνο «ήσσονες ζημιές».

Houthis Target Ship Linked to Humanitarian Aid

On February 19, between 12:30 p.m. and 1:50 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired two anti-ship ballistic missiles at M/V Sea Champion, a Greek-flagged, U.S.-owned bulk carrier bound for the port of Aden in… pic.twitter.com/uOH8FFwo9j

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 21, 2024