Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ατόμου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε πλωτή εξέδρα-σκάφος στα ανοικτά του Σαν Φρανσίσκο. Συνολικά, διασώθηκαν 17 άνθρωποι, ενώ ένας εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπολοχαγού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο, Μαριάνο Ελίας, ένα από τα 18 άτομα που ανασύρθηκαν από το νερό χρειάστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Το σκάφος, το οποίο οι Αρχές προσδιόρισαν ως «πλωτό σκάφος αναψυχής», τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 650 μέτρων από την ιστορική νησίδα Αλκατράζ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού του αγνοουμένου, ενώ παράλληλα διεξάγεται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.