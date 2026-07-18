Σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας βρίσκεται ο στρατός του Καναδά, προκειμένου να απομακρύνει με ασφάλεια τους 600 κατοίκους μιας απομακρυσμένης κοινότητας στο Φορτ Χόουπ, η οποία απειλείται άμεσα από τις ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές.

Η περιοχή αυτή, που βρίσκεται στο αραιοκατοικημένο βορειοδυτικό Οντάριο, στερείται οδικού δικτύου και η επικοινωνία της βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις αεροπορικές μεταφορές, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα σύνθετη. Όπως δήλωσε η υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων, Έλενορ Ολσέφσκι, οι ένοπλες δυνάμεις θα επιστρατεύσουν αεροσκάφη για τη μεταφορά των πολιτών, την ώρα που χιλιάδες άλλοι άνθρωποι έχουν ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με προορισμό ασφαλέστερες πόλεις στα νότια της επαρχίας.

Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές τείνουν πλέον να μετατραπούν σε ένα μόνιμο ετήσιο φαινόμενο για τον Καναδά, ο οποίος φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα δασικά οικοσυστήματα του πλανήτη. Οι ειδικοί για το κλίμα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι συνεχώς αυξανόμενες θερμοκρασίες προκαλούν έντονη ξηρότητα στην ύπαιθρο, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας, το ομοσπονδιακό υπουργείο Φυσικών Πόρων κατέγραψε 69 νέες εστίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ενεργών μετώπων στη χώρα στα 955.

Αν και η συνολική καμένη έκταση, η οποία αγγίζει τα 11.000 τετραγωνικά μίλια, παραμένει για την ώρα αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, το πρόβλημα έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών.

Οι ισχυροί άνεμοι μετέφεραν τα τεράστια σύννεφα καπνού νότια των συνόρων, προκαλώντας σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μια πολύ μεγάλη λωρίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αμερικανικές αρχές αναγκάστηκαν να εκδώσουν έκτακτα δελτία για την ποιότητα του αέρα, απευθύνοντας αυστηρές προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πλατφόρμας AirNow της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ, η ποιότητα του αέρα χαρακτηρίστηκε ως «ανθυγιεινή» σε μια τεράστια γεωγραφική ζώνη που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ, την Ουάσινγκτον, καθώς και μεγάλα τμήματα του Οχάιο, της Δυτικής Βιρτζίνια, της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές της ανατολικής Πενσιλβάνια, όπως το Πίτσμπουργκ, η κατάσταση κρίθηκε «πολύ ανθυγιεινή», αν και οι προβλέψεις δείχνουν σταδιακή βελτίωση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πάντως, οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου μπορούν να καθησυχαστούν, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία AccuWeather εκτιμά ότι η επίδραση του καπνού θα είναι ελάχιστη στον αυριανό μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο New York New Jersey Stadium.

Η περιβαλλοντική αυτή κρίση πυροδότησε και πολιτική αντιπαράθεση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιρρίπτει ευθέως την ευθύνη στην καναδική πλευρά. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ακαταλληλότητα στη διαχείριση των δασών από τον Καναδά και προειδοποίησε ότι σκοπεύει να μετακυλήσει το ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος της αντιμετώπισης της ρύπανσης στους ήδη υπάρχοντες δασμούς που επιβάλλονται στα καναδικά προϊόντα. Η απάντηση από το Οτάβα ήταν άμεση, με την Έλενορ Ολσέφσκι να ξεκαθαρίζει ότι ο Καναδάς έχει επενδύσει από το 2020 το τεράστιο ποσό των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά στην ενίσχυση της δασικής βιωσιμότητας και στην πρόληψη των πυρκαγιών, καθώς η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με όλο και πιο θερμές και ξηρές μετεωρολογικές συνθήκες.