Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν σήμερα την ανατολική Αυστραλία, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες, οι οποίες εγκλώβισαν περίπου 50.000 ανθρώπους και στοίχισαν τη ζωή ενός τουλάχιστον κατοίκου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της πολιτειακής κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Κρις Μινς.

«Πρέπει επίσης να πω ότι προετοιμαζόμαστε και για άλλα άσχημα νέα τις επόμενες 24 ώρες. Αυτή η φυσική καταστροφή είναι φρικτή για τούτη την κοινότητα», τόνισε ο κ. Μινς μιλώντας στον Τύπο.

Australia: New South Wales is grappling with some of the worst flooding in living memory. The city of Taree is practically underwater, with 48,000 people cut off, potentially for weeks – 7 Newspic.twitter.com/X5fh3q95Ts — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 21, 2025

Το πτώμα ενός 63χρονου άνδρα βρέθηκε σε ένα πλημμυρισμένο σπίτι περίπου 186 μίλια βόρεια του Σίδνεϊ, σε μια πόλη που έχει πληγεί, όπου αγροκτήματα έχουν καταποντιστεί από τα νερά και δρόμοι έχουν καταστραφεί.

Οι άνθρωποι σε όλη την πολιτεία έχουν ειδοποιηθεί ότι η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει από τώρα μέχρι την Παρασκευή, ενώ 50.000 άτομα ενημερώθηκαν ότι πρέπει να προετοιμαστούν για άμεση απομάκρυνση από τις εστίες τους.

NSW flood emergency: Tens of thousands cut off as relentless rain batters the mid-north coast

Read Here: https://t.co/TDNL5Dbvte

• 63-year-old man found dead at Moto, south of Port Macquarie

• Police confirm 3 people still missing

• Communities in Kempsey, Port Macquarie &… pic.twitter.com/n7YaMHdtTc — The Australia Today (@TheAusToday) May 22, 2025

Ολόκληρες πόλεις έχουν αποκοπεί – με περισσότερα από 100 σχολεία κλειστά και περίπου 5.300 επιχειρήσεις και σπίτια χωρίς ρεύμα.

🚨🚨🚨#BREAKING #Australia 🇦🇺

Large floods in Tari, New South Wales in Australia 🇦🇺 as a result of heavy rains pic.twitter.com/FVgHJLvjEn — SIMPLY_ME😎 (@TOUNESBELALB) May 21, 2025

Ορισμένοι από τους πληγέντες από τις πλημμύρες έχουν αποκλειστεί για ώρες καθώς περιμένουν τους διασώστες, ενώ η γρήγορη ροή από τα ορμητικά νερά καθιστά πολύ επικίνδυνη την αποστολή σκαφών.

Οι δύσκολες συνθήκες σημαίνουν επίσης ότι είναι ανέφικτο να πετάξουν στις πληγείσες περιοχές ελικόπτερα.

Ο Άντριου Έντμουντς, εκπρόσωπος της κρατικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας, δήλωσε ότι υπάρχουν «περίπου 100 έως 150 περιστατικά στα οποία δεν έχουμε φτάσει ακόμη, επειδή η πρόσβαση δεν είναι πραγματικά δυνατή».