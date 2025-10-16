Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε επιχειρήσεις καταστολής κατά των μεταναστών στο Σικάγο, πυροδοτώντας αντιδράσεις, με όσους κατηγορούν την Κυβέρνηση ότι η πόλη μετατρέπεται σε «ζώνη πολέμου», με τους φρουρούς της ICE να σέρνουν τους ανθρώπους κατά τις συλλήψεις και τους διαδηλωτές να αντεπιτίθενται.

Η επιχείρηση Midway Blitz στοχεύει στην απαλλαγή της πόλης, καθώς και ολόκληρης της πολιτείας του Ιλινόις και τμημάτων της γειτονικής Ιντιάνα, από «τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες στο Σικάγο».

Σε συνέντευξη Τύπου αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ επαίνεσε την αποτελεσματικότητα της καταστολής, χαρακτηρίζοντας το Σικάγο ως «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», προσθέτοντας: «Έχω μια υποχρέωση. Δεν είναι πολιτικό θέμα».

«Έχω μια υποχρέωση όταν 20 άνθρωποι σκοτώνονται τις τελευταίες δυόμισι εβδομάδες και 75 πυροβολούνται με σφαίρες».

Η πόλη είναι διαβόητη για τα εγκλήματα που σχετίζονται με όπλα, και τα φτωχά προάστιά της θεωρούνται, εδώ και καιρό, η πιο επικίνδυνη αστική περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Αστυνομικό Τμήμα του Σικάγο, τα βίαια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωποκτονιών και των σεξουαλικών επιθέσεων που διαπράχθηκαν μεταξύ 6 και 12 Οκτωβρίου, έχουν μειωθεί κατά 32% σε σύγκριση με τις ίδιες ημερομηνίες το 2024.

Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε επίσης μια τεράστια μείωση των πυροβολισμών κατά 58% σε σύγκριση με πέρυσι.

Αλλά καθώς η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) συλλαμβάνει ολοένα και περισσότερους παράνομους μετανάστες για απέλαση, έρχονται αντιμέτωποι με οργισμένα πλήθη διαδηλωτών.

Οι υπερασπιστές των μεταναστών προσπαθούν να σταματήσουν τις απελάσεις, κατηγορώντας τους πράκτορες της ICE για βιαιότητα και χρησιμοποίηση χειροβομβίδων καπνού, δακρυγόνα και μπάλες πιπεριού, που μετατρέπουν την πόλη σε αυτό που περιγράφουν ως «ζώνη πολέμου».

Οι πράκτορες της ICE έχουν επίσης κατηγορηθεί ότι στοχοποίησαν άδικα Αμερικανούς πολίτες. Σε ένα βίντεο, ένας μασκοφόρος αστυνομικός της ICE χτύπησε έναν μαύρο έφηβο στο έδαφος επειδή έτρεξε, παρά το γεγονός ότι ο συγγενής του, τους είπε ότι είναι Αμερικανός πολίτης.

Βίντεο που τραβήχτηκε κοντά σε ένα Walgreens του Σικάγο, έδειξε τον αξιωματικό μετανάστευσης να πετάει τον νεαρό άνδρα στο έδαφος, στις 14 Οκτωβρίου.

Η γυναίκα που βιντεοσκοπεί, ισχυριζόμενη ότι είναι η κουνιάδα του, φωνάζει στον αστυνομικό: «Είναι πολίτης!».

Ο αστυνομικός ρωτάει τον έφηβο: «Γιατί τρέχεις;».

Ο νεαρός άνδρας, που ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως ο 19χρονος Γουόρεν Κινγκ, είπε ότι άρχισε να φεύγει από το κατάστημα στην οδό East 106th Street της πόλης, αφού ο αστυνομικός που βρισκόταν μέσα κάλεσε για ενίσχυση.

Ο Κυβερνήτης της πολιτείας του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, δήλωσε στο CNN την Κυριακή: «Αυτοί είναι που την μετατρέπουν σε εμπόλεμη ζώνη».

«Ρίχνουν δακρυγόνα και χειροβομβίδες καπνού και το κάνουν να μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη».

Η φερόμενη βιαιότητα της ICE έχει γίνει τόσο μεγάλο πρόβλημα στην πόλη, που πολλοί από τους κατοίκους της αρχίζουν να αντιστέκονται, σύμφωνα με τους New York Times.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι κάτοικοι του Σικάγο έχουν αρχίσει να σχηματίζουν εθελοντικές ομάδες για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της ICE, δημοσιεύοντας τα ευρήματά τους στις συνομιλίες ομάδων του Facebook και του Signal όταν εμφανίζονται πράκτορες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν εντοπιστούν πράκτορες, οι οδηγοί πατούν τις κόρνες των αυτοκινήτων τους για να προειδοποιήσουν ότι βρίσκονται στην περιοχή.

Τον περασμένο μήνα, ο Αντρέ Βάσκεζ, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Σικάγο, χρηματοδότησε ένα «εργαστήριο για την υπεράσπιση της κοινότητας», που είχε ως στόχο να ενημερώσει τους κατοίκους για τα δικαιώματά τους και να τους διδάξει πώς να οργανώνονται πολιτικά.

Το Λος Άντζελες κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να προστατεύσει τους μετανάστες

Η Κομητεία του Λος Άντζελες κήρυξε τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως απάντηση στις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), με στόχο να παράσχει μεγαλύτερη προστασία στους μετανάστες, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο της Κομητείας.

Το μέτρο, το οποίο υιοθετήθηκε με πλειοψηφία έπειτα από ψηφοφορία, έχει στόχο να συμβάλει στην κινητοποίηση υπηρεσιών, που εξασφαλίζουν την προστασία ενοικιαστών, καθώς και άλλες αρωγές γι’ αυτούς που πλήττονται από τις επιδρομές.

Η Επόπτρια του Συμβουλίου της Κομητείας, Λίντσεϊ Χόρβαθ, η οποία κατέθεσε την πρόταση για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δήλωσε πως η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει στην Κομητεία να υποστηρίξει οικογένειες που έχουν αποσταθεροποιηθεί από τις επιδρομές της ICE και τις πολιτικές απέλασης του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό που συμβαίνει στις κοινότητές μας είναι μια κατάσταση ανάγκης – και η Κομητεία του Λος Άντζελες την αντιμετωπίζει ως τέτοια», ανέφερε η Χόρβαθ σε δήλωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι «επί μήνες, οικογένειες ζουν κάτω από απειλή, και εργάτες συλλαμβάνονται σε χώρους δουλειάς».

«Οι Υπηρεσίες της Κομητείας θα μπορούν τώρα να κινούνται ταχύτερα για να προσφέρουν βοήθεια σε κατοίκους που την έχουν ανάγκη», προστίθεται στη δήλωση.

Στην Κομητεία του Λος Άντζελες ζουν πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από τρία εκατομμύρια μετανάστες, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Κομητείας.

Τον Ιούνιο, διαδηλώσεις ξέσπασαν στην περιοχή του Λος Άντζελες ως απάντηση στη σκληροπυρηνική στάση του Τραμπ έναντι των μεταναστών και στις επιδρομές απελάσεων. Ο Τραμπ είχε αναπτύξει τότε στρατιώτες στη νότια Καλιφόρνια για να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες.

Οι μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών ήταν μια κεντρική υπόσχεση του Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του που οδήγησε στην επανεκλογή του.