Το αδιανόητο έζησε η γυναίκα του Τσάρλι Κερκ, βλέποντας χθες τον σύζυγό της να δολοφονείται μπροστά στα μάτια της. Η Erika Frantze ήταν μαζί του στην ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα. Τον παρακολουθούσε, όπως έκανε τις περισσότερες φορές που ο νεαρός ακτιβιστής, ινφλουένσερ και συνιδρυτής του «Turning Point USA» είχε προγραμματισμένες ομιλίες.

Η Erika Frantze και ο Τσάρλι Κερκ παντρεύτηκαν το 2021 και απέκτησαν δύο παιδιά, μία κόρη τριών ετών σήμερα και έναν γιο, ενός έτους. Από τη στιγμή μάλιστα που δολοφονήθηκε ο σύζυγός της, η Erika Frantze δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Η ίδια έχει εργαστεί ως μοντέλο και ηθοποιός, ενώ στέφθηκε και Μις Αριζόνα το 2012, όπως αναφέρει και στο βιογραφικό της. Πάντα όμως έκανε τα επαγγελματικά της βήμα με βάση την πίστη της και «στην καθοδήγησή μου από τον Θεό», όπως έχει πει.

Μόλις λίγες ώρες πριν την δολοφονία του άνδρα της είχε μοιραστεί στα social media ένα εδάφιο της Βίβλου για την αναζήτηση βοήθειας κατά τη διάρκεια δυσκολιών. «Ψαλμός 46:1 – Ο Θεός είναι το καταφύγιο και η δύναμή μας, μια πολύ παρούσα βοήθεια σε μπελάδες», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά το απόγευμα της Τετάρτης στο X.

Έλαβε το Doctorate in Biblical Studies από το Πανεπιστήμιο Liberty, δημιούργησε επίσης το PROCLAIM, μια σειρά ρούχων με βάση την πίστη που φτιάχτηκε στις ΗΠΑ που «αντανακλά το όραμά της να ενδυναμώνει τα άτομα να φορούν την πίστη τους με αυτοπεποίθηση».