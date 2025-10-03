Μια ομάδα Παλαιστινίων δικηγόρων που μένουν στο Ισραήλ έλαβε άδεια εισόδου στο λιμάνι Ασντόντ για να πραγματοποιήσει «διαβουλεύσεις» σχετικά με τους κρατούμενους ακτιβιστές που επέβαιναν στο Global Sumud Flotilla (GSF), σύμφωνα με το νομικό κέντρο Adalah, το οποίο συνεργάζεται με το GSF.

«Αφού οι ισραηλινές αρχές αρχικά αρνήθηκαν την πρόσβαση και ξεκίνησαν ακροάσεις χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, η νομική ομάδα της Adalah εισήλθε τώρα στο λιμάνι και θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις», αναφέρει η αρχική ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Νωρίτερα σήμερα, η νομική ομάδα της Adalah είχε δηλώσει ότι οι διαδικασίες μετανάστευσης που αφορούσαν τους εθελοντές είχαν διεξαχθεί χωρίς την παρουσία των δικηγόρων των ακτιβιστών.

Τι είπαν οι νομικοί που είδαν τους ακτιβιστές

Σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση από εκπροσώπους των νομικών που επισκέφθηκαν τους ακτιβιστές δεν τους επιτρέπονται κινητά ή λάπτοπ εντός, οπότε αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει επικοινωνία μαζί τους. Δεν υπάρχουν εξατομικευμένες πληροφορίες, αυτές θα έρθουν από τους πρέσβεις, όταν θα τους επιτραπεί η επίσκεψη.

Tindakan Zionis Israel yang melabel pasukan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) sebagai pengganas adalah biadab dan tidak berasas sama sekali. Hakikatnya, kapal-kapal flotilla ini tidak membawa sebarang senjata. Sebaliknya, ia sarat dengan makanan, minuman dan… pic.twitter.com/rlGfZpfoTt — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) October 3, 2025

Οι δικηγόροι μετέφεραν ότι όλοι οι απαχθέντες είναι καλά στην υγεία τους και με πολύ καλή διάθεση. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει την απεργία πείνας, όσοι το είχαν αποφασίσει εκ των προτέρων δηλαδή, ανάμεσα σε αυτούς είναι και 11 μέλη της ελληνικής αποστολής.

Κρατούνται χωρίς νερό και τροφή

Οι περίπου 497 ακτιβιστές κρατούνται από τις Ισραηλινές Αρχές χωρίς να τους έχει δοθεί ούτε νερό ούτε φαγητό, ωστόσο προωθείται σχέδιο για την μεταφορά τους σε κανονικές εγκαταστάσεις, οπότε εκεί πλέον αυτό θα αλλάξει.

Στους συλληφθέντες έχει προσφερθεί η δυνατότητα υπογραφής ενός εγγράφου (αυτοενοχοποίησης) με αντάλλαγμα την άμεση απέλαση από την χώρα. Κάποιοι το έχουν αποδεχτεί αυτό, οι περισσότεροι θα επιλέξουν να πάνε με τον τρόπο που είχε αποφασιστεί από πριν: δηλαδή αρνούμενοι τις όποιες κατηγορίες, τους αποδίδονται.

⛵️ Over 400 activists detained from the Global Sumud Flotilla have been taken to Ashdod port after Israeli forces illegally intercepted their ships off Gaza. According to Adalah, a human rights legal center in Israel, detainees are first processed by the immigration authority for… pic.twitter.com/NEpjNBTJs2 — Drop Site (@DropSiteNews) October 3, 2025

Το Ισραήλ αναμένεται να τους δικάσει για αυτό το λόγο και ακολούθως να τους απελάσει. Οι ομάδα των παλαιστινίων δικηγόρων επισημαίνει ότι οι Ισραηλινές Αρχές έχουν δικαίωμα να τους κρατήσουν για 72 ώρες από την στιγμή που θα αρνηθούν την προσφορά για άμεση απέλαση.

Το σχέδιο της ελληνικής αποστολής

Η ελληνική αποστολή γνωρίζει πάρα πολύ καλά την όλη διαδικασία, την είχαν συζητήσει διεξοδικά εκ των προτέρων. Δεν γνωρίζουμε ποια μέλη της ελληνικής αποστολής θα δεχτούν να υπογράψουν για την άμεση απέλαση και ποια θα επιλέξουν να παραμείνουν και να δικαστούν και να απελαθούν μετά. Προφανώς δεν έχει κάποια πραγματική ουσιαστική διαφορά το τι θα επιλέξουν, ούτε συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο ένδειξη υποχώρησης.

Λόγω της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής του γιομ κιπούρ, δεν θα γίνουν αύριο μεταφορές ή απελάσεις, οπότε και όσοι υπογράψουν λογικά θα πρέπει να περιμένουν 1-2 μέρες για να επιστρέψουν.

Η εκτίμηση που διατύπωσαν οι νομικοί είναι ότι αν και η συμπεριφορά του Ισραήλ είναι αυστηρή, θέλουν ωστόσο να ξεμπερδέψουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.