Ο Άντι Μπέρναμ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση χθες, Δευτέρα 17 Αυγούστου, όταν εξαπατήθηκε από άτομο που υποδυόταν την Διευθύντρια του Γραφείου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της φαρσέρ που έβαλε στο στόχαστρο τον Πρωθυπουργό, καθώς αναλάμβανε τα καθήκοντά του τον περασμένο μήνα.

Ο Μπέρναμ πίστευε ότι αντάλλασσε γραπτά μηνύματα με τη Σούζι Γουάιλς (Susie Wiles), την αυστηρή «εκτελέστρια» των εντολών του Αμερικανού Προέδρου, τις ημέρες πριν και μετά την είσοδό του στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπέρναμ εξαπατήθηκε

Όμως, σε ένα αμήχανο φιάσκο που άφησε τον Πρωθυπουργό να «φαίνεται σαν κορόιδο», σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Βρετανική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αναγκάστηκε να ενημερώσει τον Λευκό Οίκο ότι ο Μπέρναμ είχε εξαπατηθεί.

Η Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση χθες, εν μέρει λόγω της ανησυχίας για την ευκολία με την οποία παραβιάστηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφαλείας δήλωσαν ότι η τακτική αυτή θα μπορούσε να έχει αντιγραφεί από το εγχειρίδιο της Τεχεράνης, αλλά πηγές του Γουάιτχολ άφησαν να εννοηθεί ότι οργανώθηκε στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι της Ντάουνινγκ Στριτ ερωτήθηκαν γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ήταν πιο επιφυλακτικός σχετικά με την επαφή, δεδομένου ότι οι συσκευές της κας Γουάιλς είχαν τεθεί στο στόχαστρο του Ιράν στο παρελθόν. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε μόνο: «Δεν σχολιάζουμε θέματα εθνικής ασφάλειας».

Ο αξιωματούχος δεν ανέφερε πώς εξελίχθηκαν οι συνομιλίες ή αν ο Μπέρναμ ήρθε σε δύσκολη θέση από αυτές. Πηγές επέμεναν ότι ανταλλάχθηκαν μόνο λίγα μηνύματα χωρίς σημασία, δεν πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία και το περιστατικό, το οποίο αποκαλύφθηκε πρώτα από το Politico, αναφέρθηκε γρήγορα στις Αρχές.

Πηγή προσκείμενη στον Λευκό Οίκο δήλωσε:

«Παραδοσιακά υπάρχει ένας αξιόπιστος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Βρετανών και Αμερικανών αξιωματούχων για να διασφαλιστεί ότι όλες οι επικοινωνίες είναι ασφαλείς και επίσημες. Φυσικά και θα πουν ότι ήταν ασήμαντο, αλλά ήταν προφανώς αρκετά σοβαρό, ώστε να ειδοποιήσουν τον κόσμο».

Ο καθηγητής Άντονι Γκλις, ειδικός σε θέματα ασφάλειας και πληροφοριών από το Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμ, δήλωσε:

«Αυτή δεν είναι μια ευοίωνη αρχή για τη σχέση του Μπέρναμ με τον Τραμπ και την προσπάθειά του να προβάλει τον εαυτό του στην παγκόσμια σκηνή.»

«Το να εξαπατηθείς έτσι δεν είναι καλή εικόνα»

«Το τηλέφωνο της Σούζι είχε παραβιαστεί ξανά. Θα περιμένατε από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλεια του Μπέρναμ να το γνωρίζει αυτό. Οι υπεύθυνοι για την ασφάλειά του, η GCHQ και το FBI είναι αυτοί που πρέπει να κοκκινίζουν από ντροπή και έχουν πολλά να εξηγήσουν».

Χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι οι προσωπικοί αριθμοί κινητών τηλεφώνων τουλάχιστον τριών υπουργών, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Άμυνας, βρίσκονταν στο διαδίκτυο.

Οι αριθμοί του Γουές Στρίτινγκ (Wes Streeting), του Υπουργού Δικαιοσύνης Άλεξ Νόρις (Alex Norris) και του Υπουργού Βόρειας Ιρλανδίας Κρις Μπράιαντ (Chris Bryant) ήταν όλοι διαθέσιμοι χθες, αλλά αφαιρέθηκαν αφού επισημάνθηκε το γεγονός.

«Από τον Πρωθυπουργό μέχρι ένα μέλος της οικογένειάς σας, μπορεί να γίνει στόχος»

Ο Άντριου Μπαντ (Andrew Bud), ιδρυτής της iProov που βοηθά οργανισμούς να προστατευτούν από διαδικτυακές απάτες, δήλωσε:

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί εύκολα να αντιγράψει πρόσωπα και φωνές, πράγμα που σημαίνει ότι μια οικεία τηλεφωνική κλήση ή ένα βίντεο δεν αποτελεί πλέον απόδειξη για το ποιος βρίσκεται πραγματικά στην άλλη άκρη της γραμμής, και οποιοσδήποτε, από τον Πρωθυπουργό μέχρι ένα μέλος της οικογένειάς σας, μπορεί να γίνει στόχος».