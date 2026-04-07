Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η περιοχή της Κεντρικής Ασίας, η οποία εδώ και καιρό θεωρεί τον εαυτό της ως μια νήσος σχετικής σταθερότητας μεταξύ ανταγωνιστικών μεγάλων δυνάμεων, αντιμετωπίζει τώρα ένα δίλημμα: τόσο μια ιρανική κατάρρευση όσο και μια ιρανική νίκη εγκυμονεί κινδύνους.

Από τότε που κέρδισε την ανεξαρτησία, οι χώρες της Κεντρικής Ασίας -γνωστές ευρέως στη Δύση ως «The Stans» (χώρες με κατάληξη -σταν: Καζακστάν, Κιργιστάν, Πακιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Αφγανιστάν) δεν έχουν λειτουργήσει σε εχθρικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι μεγαλύτεροι γείτονές τους, η Ρωσία στα βόρεια, η Κίνα στα ανατολικά και το Ιράν στα νοτιοδυτικά, έχουν ουσιαστικά σχηματίσει ένα είδος ασφαλείας, επιτρέποντας σε αυτά τα κράτη να επιδιώξουν την ανάπτυξη χωρίς άμεση έκθεση στα είδη των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες που συνορεύουν με την Τουρκία και το Ισραήλ, ή ακόμα, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μόνη επίμονη πηγή αστάθειας ήταν το Αφγανιστάν. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως το 2021, ήταν ένα διαρκές πεδίο μάχης. Ακόμα κι εκεί όμως, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ και την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. Παρ’ όλες τις αβεβαιότητες, το Αφγανιστάν σήμερα ενέχει λιγότερο άμεσο κίνδυνο περιφερειακής αποσταθεροποίησης μεγάλης κλίμακας από ό,τι κάποτε.

Η σύγκρουση που εκτυλίσσεται τώρα γύρω από το Ιράν είναι διαφορετική. Απειλεί να διαταράξει τη λεπτή ισορροπία που επέτρεψε στην Κεντρική Ασία να ευδοκιμήσει.

Αρχικά, η μεγαλύτερη ανησυχία στην περιοχή ήταν η πιθανότητα κατακερματισμού του Ιράν, ένα σενάριο που συζητήθηκε εδώ και καιρό σε στρατηγικούς κύκλους και θεωρήθηκε από ορισμένους στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ ως επιθυμητό. Ένα Ιράν που διαλύεται, βυθισμένο σε εμφύλια διαμάχη, σίγουρα θα γινόταν πηγή αστάθειας, εξάγοντας απειλές για την ασφάλεια προς τα βόρεια στην Κεντρική Ασία.

Ακόμη πιο ανησυχητικές θα ήταν οι γεωπολιτικές συνέπειες. Ένα αποδυναμωμένο ή κατακερματισμένο Ιράν θα μπορούσε να προσφέρει στην Ουάσιγκτον ένα νέο έρεισμα στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ έχουν από καιρό ακολουθήσει μια στρατηγική άσκησης πίεσης στους κύριους αντιπάλους τους, τη Ρωσία και την Κίνα, επηρεάζοντας τις εξελίξεις σε γειτονικά κράτη. Αυτό δεν έχει γίνει απαραίτητα μέσω άμεσης αντιπαράθεσης, αλλά με τη δημιουργία ζωνών αστάθειας που αναγκάζουν τους αντιπάλους τους να αποσπάσουν προσοχή και πόρους.

Με την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, οι επιλογές της Ουάσιγκτον στο Αφγανιστάν έχουν περιοριστεί. Αλλά το χάος στο Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ξανά πιθανότητες. Για τις κυβερνήσεις της Κεντρικής Ασίας, οι οποίες έχουν φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια και εκτιμούν τη σχετική ηρεμία τους, αυτή θα ήταν μια βαθιά ανεπιθύμητη εξέλιξη.

Στην πραγματικότητα, η περιοχή επωφελήθηκε από τη γεωπολιτική της θέση.

Λειτουργώντας ως κόμβος για το εμπόριο, τη διαμετακόμιση και τις χρηματοοικονομικές ροές, η Κεντρική Ασία έχει κερδίσει οικονομικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης για την Ουκρανία. Οι ρωσικές επενδύσεις έχουν αυξηθεί και οι εμπορικοί δρόμοι έχουν διαφοροποιηθεί.

Μια ιρανική κατάρρευση θα απειλούσε αυτήν την εύθραυστη ευημερία. Ήδη, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει τα καθιερωμένα εμπορικά πρότυπα. Τα κράτη του Κόλπου και το ίδιο το Ιράν έχουν γίνει λιγότερο αξιόπιστοι εταίροι μακροπρόθεσμα. Ένας ευρύτερος περιφερειακός πόλεμος απλώς θα επιτάχυνε αυτή τη μετατόπιση.

Ωστόσο, το ιρανικό κράτος δεν κατέρρευσε. Ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, η Τεχεράνη επιδεικνύει πολύ υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας στην πίεση που της ασκείται. Μετατοπίζεται ακόμη και σε τακτικές αντεπιθέσεις, δοκιμάζοντας τη δύναμη των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Πιθανώς η Τεχεράνη έχει πολλές πιθανότητες να βγει από αυτήν την αντιπαράθεση όχι ως νικήτρια, αλλά ως κακοποιημένη αλλά άξια αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό.

Ένα ανθεκτικό Ιράν, έχοντας αντισταθεί στην πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, θα μπορούσε να υιοθετήσει μια πιο δυναμική περιφερειακή στάση. Για τα κράτη της Κεντρικής Ασίας, αυτό πιθανότατα θα σήμαινε μια ανανεωμένη ανάγκη για πιο στενή ευθυγράμμιση με τις προτιμήσεις της Μόσχας και του Πεκίνου. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα ταίριαζε δυσάρεστα με τις εξωτερικές πολιτικές που επέτρεψαν σε αυτές τις χώρες να ισορροπήσουν μεταξύ των ανταγωνιστικών δυνάμεων.

Υπό αυτή την έννοια, η Κεντρική Ασία έχει βρεθεί σε μια πραγματικά διφορούμενη θέση. Η αστάθεια στο Ιράν εγκυμονεί προφανείς κινδύνους. Ωστόσο, η σταθερότητα, εάν έρθει με τη μορφή ενός ενισχυμένου ιρανικού κράτους, μπορεί επίσης να περιορίσει τη στρατηγική ευελιξία της περιοχής.

Η ευρύτερη περιφερειακή εικόνα προσθέτει περαιτέρω πολυπλοκότητα. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση κινδυνεύει να μετατρέψει τη Μέση Ανατολή σε μια μόνιμα ασταθή ζώνη, αυξάνοντας το φάσμα της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και υπονομεύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των βασικών οικονομικών εταίρων στον Περσικό Κόλπο. Αυτά τα κράτη έχουν χρησιμεύσει όχι μόνο ως πηγές επενδύσεων αλλά και ως ασφαλή καταφύγια για κεφάλαια και τόποι διακριτικής διπλωματικής εμπλοκής.

Διακυβεύονται επίσης οι μεταφορές και το εμπόριο. Τα σχέδια για την ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρόμων στην Κασπία Θάλασσα, παρακάμπτοντας τη Ρωσία, θα μπορούσαν να εκτροχιαστούν από ευρύτερη αστάθεια. Αυτά τα δρομολόγια μόλις πρόσφατα άρχισαν να λειτουργούν αξιόπιστα. Η επιδείνωση του περιβάλλοντος της περιφερειακής ασφάλειας θα απειλούσε τόσο την οικονομική τους βιωσιμότητα όσο και την πολιτική τους λογική. Πολύ περισσότερο αν, σε μερικά χρόνια, οι διπλωμάτες καταφέρνουν να επιτύχουν κάποια εκτόνωση των εντάσεων στην Ανατολική Ευρώπη: σε αυτήν την περίπτωση, η Κίνα θα επιστρέψει πολύ γρήγορα στη χρήση διαδρομών διαμετακόμισης μέσω της Ρωσίας.

Ταυτόχρονα, μπορεί να προκύψουν απροσδόκητες ευκαιρίες. Το Αφγανιστάν, που θεωρείται από καιρό ως πηγή αστάθειας, θα μπορούσε να βρεθεί σε πιο πλεονεκτική θέση.

Εδώ και αρκετά χρόνια, υπάρχει συζήτηση για έναν δια-αφγανικό μεταφορικό διάδρομο που συνδέει τη Ρωσία, την Κεντρική Ασία και τα λιμάνια του Πακιστάν στον Ινδικό Ωκεανό. Το έργο έχει προσελκύσει ευρύ ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων της Μόσχας.

Ενώ η πρόοδος ήταν αργή και οι τρέχουσες εντάσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν δεν προσφέρουν αισιοδοξία, μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αλλάξει το στρατηγικό τοπίο.

Εάν η αστάθεια απομακρύνει τους εμπορικούς δρόμους από τους παραδοσιακούς διαδρόμους, το Αφγανιστάν θα μπορούσε, για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, να ενσωματωθεί στο σημαντικό διεθνές εμπόριο. Για την Κεντρική Ασία, αυτή θα ήταν μια σημαντική εξέλιξη, ενισχύοντας δυνητικά την περιφερειακή ευημερία, μειώνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες για εξωτερικές δυνάμεις να επαναφέρουν επιρροή κατά μήκος των νότιων συνόρων του πρώην σοβιετικού χώρου.

Τελικά, ο πόλεμος γύρω από το Ιράν παρουσιάζει την Κεντρική Ασία με ένα παράδοξο. Αυξάνει την πιθανότητα τόσο σοβαρής διαταραχής όσο και νέων ευκαιριών. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς οι ηγέτες της περιοχής θα περιηγηθούν σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον.

Αρθρογράφος: Τιμοφέι Μπορντάτσεφ, Διευθυντής Προγράμματος του Valdai Club