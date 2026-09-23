Ένα ενδιαφέρον βίντεο, που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει την κατάταξη των χωρών του πλανήτη, με βάσει τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν φυλακίσει στα σωφρονιστικά τους ιδρύματα.

Στην κορυφή της λίστας φιγουράρουν οι ΗΠΑ ενώ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα στοιχίζονται πλάι σε πυκνοκατοικημένες χώρες της Ευρώπης. Αντίστοιχα ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάταξη χωρών, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ιράν και η Ουκρανία.

Δείτε το βίντεο: