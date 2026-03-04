Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για αντίποινα εναντίον χωρών που ενδέχεται να στηρίξουν στρατιωτικά τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή την Ευρώπη, καθώς ο κίνδυνος να δεχτούν ιρανικά χτυπήματα είναι ορατός.

Το ιρανικό οπλοστάσιο και οι ευρωπαϊκές χώρες που απειλούνται

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Politico, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν εντός της ακτίνας δράσης των ιρανικών πυραύλων ή στο στόχαστρο άλλων μορφών επιθέσεων, όπως drones, κυβερνοεπιθέσεις ή ακόμη και στοχευμένες επιχειρήσεις μέσα στην Ευρώπη.

Η ανάλυση εξετάζει τα μέσα που διαθέτει το Ιράν, από το βαλλιστικό οπλοστάσιο και τα drones τύπου «Shahed» μέχρι τις δυνατότητες στον κυβερνοπόλεμο, και επισημαίνει ποιες περιοχές της Ευρώπης θεωρούνται πιο ευάλωτες. Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται, ορισμένοι πύραυλοι μέσου βεληνεκούς της Τεχεράνης θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να φτάσουν έως τη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης και η αντίδραση ευρωπαϊκών χωρών

Σύμφωνα με το Politico, καθώς οι ευρωπαϊκές Αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους από ιρανικά drones, πυραύλους, κυβερνοεπιθέσεις και στοχευμένες δολοφονίες.

Το ιρανικό καθεστώς προειδοποιεί ότι θα επιτεθεί σε ευρωπαϊκές πόλεις χωρών που θα συμμετάσχουν στη στρατιωτική επιχείρηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ενισχύουν την ασφάλεια ως απάντηση στις απειλές.

Μέχρι στιγμής, ιρανικά drones έχουν ήδη στοχοποιήσει την Κύπρο, με ένα από αυτά να πλήττει βρετανική αεροπορική βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο νησί, ενώ άλλα καταρρίφθηκαν πριν φτάσουν στον στόχο τους. Το περιστατικό αυτό οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ελλάδα να στείλουν μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και ελικόπτερα στην Κύπρο, προκειμένου να προστατεύσουν τη χώρα από νέες επιθέσεις με drones.

Ωστόσο, καθώς οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν σε αμυντική στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη απείλησε με αντίποινα εναντίον αυτών των χωρών, ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος.

«Πράξη πολέμου»

«Θα αποτελούσε πράξη πολέμου. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια κατά του Ιράν θα θεωρηθεί συνενοχή με τους επιτιθέμενους. Θα θεωρηθεί πράξη πολέμου εναντίον του Ιράν», δήλωσε στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαέι.

Ο Μαρκ Ρούτε, πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και νυν επικεφαλής του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε την Τρίτη ότι η απειλή από την Τεχεράνη εκτείνεται βαθιά μέσα στην Ευρώπη. «Ας δούμε με απόλυτη καθαρότητα τι συμβαίνει εδώ», δήλωσε ο Ρούτε. «Το Ιράν βρίσκεται κοντά στο να αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα και βαλλιστική πυραυλική ικανότητα, κάτι που αποτελεί απειλή όχι μόνο για την περιοχή, τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης μιας υπαρξιακής απειλής για το Ισραήλ, αλλά και μια τεράστια απειλή για εμάς εδώ στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν αποτελεί «εξαγωγέα χάους» και εδώ και δεκαετίες ευθύνεται για τρομοκρατικά σχέδια και απόπειρες δολοφονιών, ακόμη και εναντίον ανθρώπων που ζουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Πύραυλοι που θα μπορούσαν να βάλουν στο στόχαστρο Αθήνα και Βερολίνο

Σύμφωνα με αναφορές, το Ιράν αναπτύσσει έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με εμβέλεια έως και 10.000 χιλιόμετρα, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε ακτίνα πλήγματος ευρωπαϊκά αλλά και αμερικανικά εδάφη, δήλωσε ο Αντόνιο Τζιουστότσι από το think tank Royal United Services Institute στο Λονδίνο Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν, υπό τις συνεχείς επιθέσεις που δέχεται, η Τεχεράνη θα μπορούσε να κατασκευάσει και να αναπτύξει έναν τέτοιο πειραματικό πύραυλο.

«Ρεαλιστικά, όσο πιο μακριά εκτοξεύονται, τόσο λιγότερο ακριβείς γίνονται», δήλωσε ο Τζιουστότσι στο POLITICO. «Ας υποθέσουμε ότι είχαν τέσσερις ή πέντε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Ίσως να υπήρχε κάποια αξία στο να στοχεύσουν κάτι στην Ευρώπη απλώς για να προκαλέσουν αναστάτωση και να τρομάξουν την κοινή γνώμη ώστε να αποθαρρυνθεί η παρέμβαση».

Το βαλλιστικό οπλοστάσιο του Ιράν περιλαμβάνει ήδη αρκετά συστήματα μέσου βεληνεκούς με εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Missile Threat του Center for Strategic and International Studies.

Οι πύραυλοι στερεών καυσίμων Sejjil και Khorramshahr εκτιμάται ότι έχουν περίπου αυτή την εμβέλεια, η οποία θα μπορούσε να φτάσει σε τμήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης από ιρανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ανάλογα με το σημείο εκτόξευσης.

Στη Ρουμανία λειτουργεί επίσης εγκατάσταση αντιπυραυλικής ασπίδας των ΗΠΑ στο Ντεβεσέλου, στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία κατασκευάστηκε για την αναχαίτιση πιθανών πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Ρουμανίας, αυτή την εβδομάδα αυξήθηκαν τα μέτρα στρατιωτικής ασφάλειας στη βάση.

Η Τεχεράνη περιγράφει εδώ και χρόνια τα 2.000 χιλιόμετρα ως το αυτοεπιβαλλόμενο όριο του βαλλιστικού πυραυλικού της προγράμματος, ένα όριο που κρατά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης εκτός εμβέλειας, διατηρώντας όμως την ικανότητα πλήγματος στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ουκρανική εταιρεία αμυντικών αναλύσεων Defence Express, ο πύραυλος Khorramshahr θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 3.000 χιλιόμετρα εάν εξοπλιζόταν με ελαφρύτερη κεφαλή, κάτι που θα μπορούσε να φέρει πόλεις όπως το Βερολίνο και η Ρώμη εντός εμβέλειας. Παρόλα αυτά, ο αριθμός τέτοιων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στο ιρανικό οπλοστάσιο θεωρείται περιορισμένος.

Η εμβέλεια drones τύπου «Shahed»

Το Ιράν έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη και παραγωγή drones, τα οποία θεωρούνται ίσως το πιο ευέλικτο όπλο του. Τα drones τύπου «Shahed» χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές δυνάμεις ήδη από τα πρώτα στάδια της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία. Πρόκειται για drones αυτοκτονίας με εμβέλεια που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να φτάνει έως και τα 2.500 χιλιόμετρα.

Για να πλήξουν στόχους σε ευρωπαϊκό έδαφος θα έπρεπε να πετάξουν σε χαμηλό ύψος πάνω από χώρες όπως η Τουρκία και η Ιορδανία. Ωστόσο, η Κύπρος έχει ήδη διαπιστώσει ότι βρίσκεται εντός εμβέλειας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το drone που έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση RAF Akrotiri στην Κύπρο πιθανότατα ήταν τύπου Shahed και ίσως εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο από τη Χεζμπολάχ, που θεωρείται σύμμαχος του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζιουστότσι, ακόμη και εμπορικά διαθέσιμα drones ακόμη και παιχνίδια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν χάος στην Ευρώπη.

Το Ιράν θεωρείται ότι διαθέτει δίκτυο «εν υπνώσει» πρακτόρων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι συνεργάζονται με εγκληματικές ομάδες για την εκτέλεση επιθέσεων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν συντονισμένες πτήσεις drones πάνω από πολιτικά αεροδρόμια, αναγκάζοντας την αναστολή πτήσεων και προκαλώντας σοβαρή διαταραχή στις αερομεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν σχετικά φθηνή και εύκολη.

Πιο σύνθετες επιθέσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά. Παρόλα αυτά, ο ίδιος εκτιμά ότι ο κίνδυνος παραμένει περιορισμένος, καθώς το Ιράν ενδέχεται να μην έχει καταφέρει να περάσει υλικά κατασκευής εκρηκτικών σε ευρωπαϊκές χώρες, αφού αυτή δεν ήταν η βασική τακτική του στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Ομάδες δολοφονιών και τρομοκρατικές επιθέσεις

Τα τελευταία χρόνια η Τεχεράνη φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως στον εκφοβισμό και στη στοχοποίηση ατόμων ή ομάδων που ασκούν κριτική στο καθεστώς, ιδιαίτερα μέσα στην ιρανική διασπορά που βρίσκεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με περίληψη πληροφοριών δυτικής υπηρεσίας πληροφοριών, το Ιράν έχει μακρά ιστορία σχεδίων για δολοφονίες και επιθέσεις σε στόχους εντός Ευρώπης. Η κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία του συνδυάζει άμεσες επιχειρήσεις από ιρανικές δυνάμεις αλλά και όπως αναφέρεται ολοένα και μεγαλύτερη χρήση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων ώστε να διατηρείται «εύλογη άρνηση ευθύνης».

Την τελευταία δεκαετία, μεταξύ των περιστατικών ήταν και η σύλληψη του Ιρανού διπλωμάτη Ασαντολάχ Ασαντί, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι παρέδωσε εκρηκτικά σε ζευγάρι που είχε αναλάβει να πραγματοποιήσει βομβιστική επίθεση σε μεγάλη συγκέντρωση του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν (NCRI). Ο Ασαντί καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης.

Μετά από εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις σε κρατικές υποδομές, η κυβέρνηση της Αλβανίας διέκοψε πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν το 2022. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, η ίδια χώρα είχε απελάσει τον Ιρανό πρεσβευτή και αρκετούς διπλωμάτες για σχέδιο βομβιστικής επίθεσης με φορτηγό εναντίον στρατοπέδου Ιρανών αντιφρονούντων.

Η Ολλανδική κυβέρνηση έχει επίσης κατηγορήσει το Ιράν για συμμετοχή στη δολοφονία δύο αντιφρονούντων το 2015 και το 2017. Υποψίες για ιρανικά σχέδια δολοφονιών ή άλλες επιθέσεις έχουν αναφερθεί επίσης στο Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η απειλή των κυβερνοεπιθέσεων

Η απειλή από το Ιράν για την Ευρώπη δεν περιορίζεται σε φυσικές επιθέσεις, καθώς το καθεστώς θεωρείται εδώ και χρόνια ένας ισχυρός «παίκτης» στον κυβερνοπόλεμο. Ειδικοί και αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξαπολύσει νέες κυβερνοεπιχειρήσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών μετά τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, είτε στοχεύοντας κυβερνήσεις είτε κρίσιμες υποδομές.

«Πρέπει να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια και ιδιαίτερα τις κρίσιμες υποδομές», δήλωσε στο POLITICO η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χένα Βίρκουνεν. «Γνωρίζουμε ότι η διαδικτυακή διάσταση είναι επίσης πολύ σημαντική, καθώς αποτελεί κανάλι στρατολόγησης και κυρίως μέσο διάδοσης προπαγάνδας».

Το Ιράν θεωρείται συνήθως ένας από τους τέσσερις βασικούς κυβερνοαντιπάλους της Δύσης μαζί με τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία ότι στοχεύει ενεργά την Ευρώπη. Μάλιστα, σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο κυβερνοασφάλειας, η ιρανική κυβερνοδραστηριότητα έχει περιοριστεί σημαντικά από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί.

Εάν όμως οι ευρωπαϊκές χώρες εκφράσουν πιο ανοιχτά τη στήριξή τους στις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τότε ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο, προειδοποιούν στελέχη του κλάδου της κυβερνοασφάλειας. «Η Ευρώπη θα πρέπει σίγουρα να αναμένει ότι ό,τι συνέβη στον Κόλπο μπορεί να συμβεί και στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γκιλ Μέσινγκ, επικεφαλής προσωπικού της ισραηλινής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Check Point.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η εταιρεία του έχει ήδη εντοπίσει ενδείξεις κυβερνοεπιθέσεων στην Κύπρο τη μόνη χώρα της ΕΕ που μέχρι στιγμής έχει δεχθεί και φυσικές επιθέσεις από το Ιράν. Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα στοιχεία για επιθέσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όπως σημείωσε είναι πιθανό να ακολουθήσουν.

Και αν πράγματι συμβούν, οι δυνατότητες του Ιράν, αν και έχουν αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, παραμένουν σημαντικές. Οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της χώρας διαθέτουν μονάδες κυβερνοπολέμου με εκατοντάδες στελέχη και προϋπολογισμό δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. «Αν το καθεστώς επιβιώσει», σημείωσε ο ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα, «θα επιστρέψουν».

Πηγή: Politico