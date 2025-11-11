Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είναι φυλακισμένος από το Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος και το κόμμα του, το μεγαλύτερο της τουρκικής αντιπολίτευσης, αρνούνται.

Βάσει του κατηγορητηρίου που παρουσιάσθηκε από τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου και 401 άλλοι κατηγορούνται για ανάμιξη σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται ότι ζημίωσε το κράτος κατά 160 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μια περίοδο 10 ετών.

