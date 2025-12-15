Η Εισαγγελία του Βερολίνου άσκησε ποινική δίωξη σε βουλευτή του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) για ναζιστικό χαιρετισμό εντός του κοινοβουλίου.

Ο βουλευτής κατηγορείται ότι χαιρέτησε έναν συνάδελφό του χτυπώντας τα παπούτσια του ενώ ταυτόχρονα έκανα ναζιστική χειρονομία κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής συνεδρίασης τον Ιούνιο του 2023.

Σημειώνεται, ότι ο ναζιστικός χαιρετισμός είναι παράνομος στη Γερμανία και τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών ετών. Πρόκειται για τον 60χρονο Ματίας Μούσντορφ, μέλος του κοινοβουλίου με το AfD για την πόλη Τσβικάου.

«Ο κατηγορούμενος φέρεται να γνώριζε ότι ο χαιρετισμός… ήταν ορατός σε άλλους στην είσοδο», ανέφεραν ακόμα οι Εισαγγελείς.

Εξαιτίας αυτής της κατηγορίας, ο Μούσντορφ έχασε την κοινοβουλευτική του ασυλία τον Οκτώβριο.

«Παρέδιδα το παλτό της συζύγου μου»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος κάνει λόγο για μια κατηγορία, την οποία αρνείται και αναφέρει ότι απλώς παρέδιδε το παλτό της συζύγου του στη γκαρνταρόμπα του κοινοβουλίου.

Τονίζει ακόμα ότι έχει στοχοποιηθεί από πρώην βουλευτή του SPD.

«Η έρευνα μου παραδόθηκε μαζί με την κατηγορία την περασμένη εβδομάδα. Στο φάκελο περίπου 200 σελίδων υπάρχει ακριβώς ένα άτομο που διατυπώνει αυτή την παράλογη κατηγορία: ότι τον Ιούνιο πριν από δύο χρόνια, στην είσοδο του Μπούντεσταγκ, κατά την παράδοση του παλτού της συζύγου μου στη γκαρνταρόμπα έκανα τον αποκαλούμενο “χαιρετισμό του Χίτλερ”», ανέφερε αρχικά.

Δείτε την ανάρτηση:

«Αυτό το άτομο είναι πρώην βουλευτής του SPD, ο οποίος θεωρεί το AfD “σημείο συγκέντρωσης για ναζί”, “μίσος, μισανθρωπία και μισαλλοδοξία”, που “δεν πρέπει να έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία”», προσέθεσε.

«Όλοι οι άμεσοι μάρτυρες, οι υπάλληλοι της γκαρνταρόμπας, η αστυνομία του Μπούντασταγκ, οι περαστικοί, οι θυρωροί και οι επισκέπτες, συνολικά οκτώ άτομα, αρνούνται ομόφωνα την περιγραφή της καταγγελίας.

Θα εκφράσουμε αμέσως την άποψή μας με περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ προσωπικά τονίζω για άλλη μια φορά ότι απορρίπτω κατηγορηματικά την κατηγορία. Είναι ντροπιαστικό να προσπαθεί κανείς να δημιουργήσει ένα πολιτικό θέαμα αυτού του επιπέδου, αντί να ασχοληθεί εποικοδομητικά με το περιεχόμενο του κόμματός μας και την πολιτική του», κατέληξε.