Ένα τεράστιο κύμα διαδικτυακών σχολίων, εικασιών και οξέων αντιδράσεων προκάλεσε η πρόσφατη επίσημη παρουσία της Σούζαν Ντελ, συζύγου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, στο Οβάλ Γραφείο δίπλα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι η υψηλή επίσκεψη συνδεόταν με μια γιγαντιαία φιλανθρωπική δωρεά ύψους 6,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το κυβερνητικό πρόγραμμα επενδυτικών λογαριασμών «Trump Accounts», η δημόσια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετατοπίστηκε ολοκληρωτικά στην εξωτερική της εμφάνιση.

Η εικόνα της επανέφερε στο προσκήνιο τον αμφιλεγόμενο όρο «Mar-a-Lago face», ο οποίος περιγράφει ένα συγκεκριμένο, εξειδικευμένο πρότυπο αισθητικών παρεμβάσεων που παρατηρείται στον κοινωνικό και πολιτικό κύκλο του Αμερικανού προέδρου.

Η συνάντηση στο Οβάλ γραφείο, το deal και η δωρεά των 6,25 δισ. δολαρίων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Μάικλ Ντελ, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως, με την προσωπική του περιουσία να εκτιμάται στα 245 έως 258 δισεκατομμύρια δολάρια, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του, Σούζαν Ντελ.

Βίντεο από την επίσκεψη των Μάικλ Ντελ και Σούζαν Ντελ στον Λευκό Οίκο:

Αφορμή της επίσκεψης ήταν η επίσημη ανακοίνωση και γιορτή για την υποστήριξη του προγράμματος «Trump Accounts». Πρόκειται για μια κυβερνητική πρωτοβουλία που θεσμοθετήθηκε το 2025 και αφορά τη δημιουργία ειδικών επενδυτικών λογαριασμών με φορολογικά πλεονεκτήματα για παιδιά στις ΗΠΑ:

Το πρόγραμμα προβλέπει αρχική κρατική ενίσχυση ύψους 1.000 δολαρίων για εκατομμύρια παιδιά στις ΗΠΑ.

Η οικογένεια Ντελ δεσμεύτηκε να διαθέσει από το οικογενειακό της ίδρυμα το αστρονομικό ποσό των 6,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η δωρεά αυτή εξασφαλίζει επιπλέον ενίσχυση 250 δολαρίων για περίπου 25 εκατομμύρια παιδιά, με βάση γεωγραφικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Σούζαν Ντελ απευθύνθηκε στους Αμερικανούς γονείς παροτρύνοντάς τους να ενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς των παιδιών τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από την τοποθέτησή της, ρωτώντας χαριτολογώντας τον σύζυγό της αν η Σούζαν σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο πολιτικό αξίωμα. Παρά την άρνηση του Μάικλ Ντελ, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε, δηλώνοντας πως θα της παρείχε αμέσως την πλήρη υποστήριξή του.

Ωστόσο, η οικονομική αυτή δέσμευση δεν έμεινε στο επίκεντρο χωρίς επικρίσεις. Αναλυτές και χρήστες των δικτύων υπενθύμισαν ότι λίγους μήνες μετά την αρχική ανακοίνωση της στήριξης των Ντελ στο πρόγραμμα, το Πεντάγωνο ανέθεσε στην εταιρεία Dell σύμβαση τεράστιας αξίας, ενώ ο Τραμπ είχε δημόσια καλέσει τους Αμερικανούς να προτιμούν τους υπολογιστές της εταιρείας.

Το διαδικτυακό «τρολάρισμα» και η ανατομία του «Mar-a-Lago Face»

Παρά τη μεγάλη οικονομική κλίμακα της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από σχόλια που εστίασαν αποκλειστικά στην εικόνα της 62χρονης Σούζαν Ντελ. Οι χρήστες σχολίασαν τις εκφράσεις του προσώπου της, τα έντονα προεξέχοντα ζυγωματικά, το μυτερό πηγούνι, τη γραμμή της γνάθου και την περιορισμένη κινητικότητα των χαρακτηριστικών της. Παράλληλα, άρχισαν να κυκλοφορούν συγκριτικές φωτογραφίες από παλαιότερες δεκαετίες, πυροδοτώντας ένα μεγάλο κύμα εικασιών για αισθητικές επεμβάσεις.

Η συζήτηση αυτή επανέφερε με σφοδρότητα στο προσκήνιο τον όρο «Mar-a-Lago face» (το «πρόσωπο του Μαρ-α-Λάγκο»). Ο όρος παραπέμπει στο θέρετρο και ιδιωτικό κλαμπ Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και χρησιμοποιείται ανεπίσημα από δημοσιογράφους, χρήστες του διαδυκτίου και ειδικούς της αισθητικής για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο look που συναντάται σε γυναίκες του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, όπως η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ και η ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ.

Σύμφωνα με δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς, το «Mar-a-Lago face» χαρακτηρίζεται από υπερβολικά γεμάτα χείλη, έντονα και υπερυψωμένα ζυγωματικά, εντελώς λείο και τεντωμένο δέρμα χωρίς ρυτίδες, λαμπερά λευκά δόντια και άκαμπτο πρόσωπο. Πρόκειται για αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με συνδυασμό fillers υαλουρονικού, botox, λίφτινγκ και άλλων επεμβάσεων.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι σε ορισμένους υψηλού εισοδήματος κύκλους, όπως το περιβάλλον του MAGA στη Φλόριντα, αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα λειτουργεί ως σύμβολο status, πλούτου και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Παράλληλα, περιγράφουν το φαινόμενο της «filler blindness», κατά το οποίο η συνεχής και μακροχρόνια χρήση ενέσιμων υλικών αλλοιώνει σταδιακά την αντίληψη του ίδιου του ατόμου για το τι θεωρείται φυσικό ή ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Ποια είναι η Σούζαν Ντελ

Πέρα από τον θόρυβο των μέσων ενημέρωσης, η Σούζαν Λιν Λίμπερμαν Ντελ διαγράφει μια αυτόνομη και ιδιαίτερα πολυσχιδή διαδρομή ως επιχειρηματίας, αθλήτρια και φιλάνθρωπος.

Επιχειρηματική δράση στη μόδα: Εργάστηκε αρχικά στον τομέα των ακινήτων, ενώ στη συνέχεια ίδρυσε τρεις ξεχωριστές μάρκες ένδυσης, με σημαντικότερη την ετικέτα πολυτελούς μόδας Phi (η οποία λειτούργησε από το 2003 έως το 2009).

Φιλανθρωπικό ίδρυμα Michael & Susan Dell: Ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα, το ζευγάρι έχει διαθέσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κοινωνικές πρωτοβουλίες στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της καταπολέμησης της φτώχειας στις ΗΠΑ, την Ινδία, την Αφρική και το Ισραήλ.

Επενδύσεις στο Τέξας: Η οικογένεια έχει χρηματοδοτήσει κρίσιμες υποδομές υγείας στο Ώστιν, όπως την Ιατρική Σχολή Dell Medical School, το Ιατρικό Κέντρο Dell Seton και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Dell Children’s Medical Center, ενώ ηγήθηκε του Ταμείου Ανασυγκρότησης ύψους 100 εκατ. δολαρίων μετά τον τυφώνα Χάρβεϊ.

Αθλητισμός υψηλού επιπέδου: Η Σούζαν Ντελ είναι καταξιωμένη αθλήτρια αγώνων αντοχής. Έχει τρέξει σε μαραθωνίους, έχει λάβει μέρος σε τρίαθλα, ενώ έχει αγωνιστεί και στο απαιτητικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman στην Κόνα της Χαβάης.

Φωτογραφίες από την επίσκεψη των Μάικλ Ντελ και Σούζαν Ντελ στον Λευκό Οίκο:

Ο Μάικλ και η Σούζαν Ντελ παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 1989, τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση της Dell Computers, έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά και κατοικούν στο Ώστιν του Τέξας. Η πρόσφατη παρουσία τους στον Λευκό Οίκο υπογραμμίζει τη στενή τους σχέση με τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, αν και η δημόσια εικόνα της Σούζαν Ντελ βρέθηκε απροσδόκητα στο επίκεντρο μιας τελείως διαφορετικής συζήτησης για τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς.

Ποιος είναι ο Μάικλ Ντελ: Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Dell Technologies

Ο σύζυγος της Σούζαν Ντελ, Μάικλ Ντελ, γεννημένος το 1965, αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του παγκόσμιου τεχνολογικού και επιχειρηματικού χάρτη.

Ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογικών υποδομών στον κόσμο, ξεκίνησε την επιχειρηματική του διαδρομή το 1984, ενώ το 2013 προχώρησε στην ιστορική ιδιωτικοποίηση της εταιρείας του έναντι 24,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πριν την εισαγάγει ξανά στο χρηματιστήριο το 2018.

Με την προσωπική του περιουσία να εκτιμάται κοντά στα 245 με 258 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσεται ανάμεσα στους πέντε πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Πέρα από τον τεχνολογικό κολοσσό στον οποίο κατέχει το 40% των μετοχών, ο Τεξανός δισεκατομμυριούχος διαχειρίζεται και το οικογενειακό γραφείο επενδύσεων DFO Management.