Το πρώτο ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη, με το όνομα «Diella», παρουσιάστηκε από τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα, στο κοινοβούλιο της χώρας, μετά την επικύρωση του κυβερνητικού προγράμματος και του υπουργικού συμβουλίου, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το ρομπότ μάλιστα ορίστηκε ως υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων.

«Με πληγώνει που με αποκαλούν “αντισυνταγματική υπουργό”, μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω», ανέφερε η «Diella» σε «μήνυμά» της λίγο πριν από την ψήφιση της νέας κυβέρνησης.

VIDEO: 🇦🇱 Albania’s new AI-generated minister makes first address to parliament The world’s first AI government minister defended her role as “not here to replace people, but to help them”. ‘Diella’ was appointed by Prime Minister Edi Rama last week pic.twitter.com/2dFh082DLz — AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025

Ο διορισμός προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία τον χαρακτήρισε αντισυνταγματικό, καθώς, όπως ανέφεραν, δεν είναι άνθρωπος, δεν έχει αλβανική υπηκοότητα και ενδέχεται να ανοίξει νέο δρόμο στη διαφθορά.

«Είναι αλήθεια, δεν έχω καμία υπηκοότητα, ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ή συμφέροντα», «δήλωσε» από την πλευρά της η «Diella», κορυφώνοντας την ένταση εντός της Αλβανικής Βουλής.

Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, όταν δύο βουλευτές πέταξαν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό πάνω από το κεφάλι του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ο Ράμα ανέφερε ότι η «Diella» θα υποστηρίζεται από τη νέα δομή AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας στη δημόσια διοίκηση. Ο πρωθυπουργός Ράμα εξέφρασε λύπη για τις αντιδράσεις σχετικά με τον διορισμό της και τις παρεξηγήσεις όσον αφορά τον ρόλο της, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη δημιουργία κρατικών εταιρειών με στόχο την ενίσχυση των φιλοδοξιών της Αλβανίας στη διακυβέρνηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

«Λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην «Diella» ως μέλος του νέου Υπουργικού Συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου, και η ομιλία της στο Κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε ο Ράμα.