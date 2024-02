Το μεσημέρι της Τρίτης, 27 Φεβρουαρίου, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση για τη ζωή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, παρουσία της βασίλισσας Καμίλας και μελών άλλων βασιλικών οικογενειών στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο Γουίνδσορ.

Τη διοργάνωση της επιμνημόσυνης δέησης έχει αναλάβει η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, καθώς ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε στενή φιλική σχέση με πολλά μέλη του βρετανικού βασιλικού οίκου. Μάλιστα, είχε βαφτίσει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου.

The Royal Families arriving for the Thanksgiving Service of His Majesty King Constantine in Windsor.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος θα εκφωνούσε ομιλία στο μνημόσυνο του νονού του, ακύρωσε την εμφάνισή του την τελευταία στιγμή, επικαλούμενους «προσωπικούς λόγους».

Όσο για τον βασιλιά Κάρολο, βρισκόταν στο κάστρο Γουίνδσορ νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά έφυγε πριν αρχίσει η λειτουργία, με τη δεξίωση που θα ακολουθήσει να διοργανώνεται από την βασίλισσα Καμίλα.

No Kings but two Queens (Camilla and Anne-Marie) here at Windsor today for the thanksgiving service for King Constantine II pic.twitter.com/hJcQ1HcmBM

