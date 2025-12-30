Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Πόσο κοντά βρισκόμαστε τελικά στην επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και στον τερματισμό του πολέμου; Η προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών που γίνονται το τελευταίο διάστημα, θα έχουν τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα; Υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που θέλουν να σταματήσει η σύρραξη και κάποιες που για συγκεκριμένους λόγους δεν το επιθυμούν; Τι μπορεί να συμφωνήθηκε στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ το καλοκαίρι του 2025 στην Αλάσκα και θα το βρούμε μπροστά μας;

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνει στην τηλεόραση του Zougla.gr, o Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας στο ΕΚΠΑ, Ιωάννης Μάζης.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, «είναι προφανές πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να κλείσει το μέτωπο, αλλά είναι διατεθειμένος να το κάνει αφού πρώτα έχει εξασφαλίσει το συμφέρον του λαού του», εξηγώντας αναλυτικά τι σημαίνει αυτό.

«Από την άλλη πλευρά», εξηγεί ο καθηγητής, «ο Πούτιν δεν φαίνεται να βιάζεται καθόλου».

«Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί, ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει. Και χωρίς συμφωνία της Ρωσίας, τερματισμός του πολέμου δεν υπάρχει», προσθέτει.

Ερωτηθείς για τον ρόλο της Ευρώπης απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος απασχολεί τον πλανήτη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο καθηγητής είναι σαφής: «Υπάρχουν χώρες, όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και χώρες της Βαλτικής που δεν θέλουν να τελειώσει η σύρραξη, άλλες χώρες που τηρούν ουδέτερη στάση, άλλες που περιμένουν να δουν που θα «κάτσει η μπίλια» και κάποιες που επιθυμούν την ειρήνη. Η καθεμία έχει τον δικό της λόγο», τονίζει χαρακτηριστικά εξηγώντας το γιατί με επιχειρήματα.

Δείτε όλα όσα είπε στο Ζougla.gr: