Ο ανώτατος ηγέτης Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι επίσημα νεκρός, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας.

Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι ποιος θα αναλάβει τα ηνία τώρα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη Μέση Ανατολή.

Λίγο πριν τις 8:00 το πρωί του Σαββάτου, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν με την βοήθεια των ΗΠΑ. Από τότε οι επιχειρήσεις με πυραύλους και drones και από τις δύο πλευρές είναι αδιάκοπες στο Τελ Αβίβ, στη Τεχεράνη, στο Ντουμπάι και γενικότερα στη Μέση Ανατολή.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κυβέρνησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες το Ιράν, αλλά δεν άφησε πίσω του επίσημα κατοχυρωμένο διάδοχο.

Ενεργοποιείται τώρα ένας πολιτικά σύνθετος μηχανισμός σε μια πιεστική περίοδο για την χώρα, ώστε να επιλεχθεί αντικαταστάτης.

Σύμφωνα με το ιρανικό Σύνταγμα, ο νέος ανώτατος ηγέτης επιλέγεται από τη Συνέλευση των Ειδικών, ένα σώμα 88 ανώτερων κληρικών που θεωρητικά τουλάχιστον εκλέγονται, αλλά ουσιαστικά ελέγχονται ως προς την υποψηφιότητά τους από άλλα θεοκρατικά όργανα.

Ποιοι είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο 56χρονος είναι ο δεύτερος γιος του νεκρού Αλί Χαμενεΐ. Έχει στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) και την παραστρατιωτική Μπασίτζ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ασκεί σημαντική επιρροή στο πολιτικό παρασκήνιο τα τελευταία χρόνια.

Βέβαια η κληρονομική διαδοχή συγκρούεται με την ιδεολογική ταυτότητα του καθεστώτος. Αξίζει να σημειωθεί, ακόμη, ότι ο 56χρονος δεν έχει υψηλό θεολογικό βαθμό, αλλά ούτε και κάποιον θεσμικό ρόλο.

Αλιρεζά Αραφί

Ο 67χρονος είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Ειδικών και επικεφαλής του ιρανικού συστήματος θρησκευτικών σχολών. Έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών, του οργάνου που ελέγχει τη νομιμότητα των νόμων και εγκρίνει τις υποψηφιότητες στις εκλογές.

Ήταν ο έμπιστος του αποθανόντα ηγέτη και έχει διοικητική εμπειρία, αλλά και διεθνή επαφή με άλλους ηγέτες, καθώς μιλά άπταιστα αγγλικά και αραβικά.

Ωστόσο δεν διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με το στρατιωτικό κατεστημένο.

Μοχάμαντ Μεχντί Μιρμπαγκερί

Ο Μοχάμαντ Μεχντί Μιργμπαγκερί είναι μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών και επικεφαλής της Ακαδημίας Ισλαμικών Επιστημών στην ιερή πόλη των σιιτών, Κομ, έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ μιας ιδεολογικής σύγκρουσης με τη Δύση.

Εκπροσωπεί μια πιο σκληροπυρηνική πλευρά του καθεστώτος.

Χασάν Χομεϊνί

Ο Χασάν είναι ο εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και αυτό από μόνο του έχει συμβολικό ρόλο.

Σημειώνεται πως δεν διαθέτει ουσιαστικά ερείσματα στον μηχανισμό ασφαλείας, παρά το «βαρύ» ιστορικά ονομά του.

Η διαδοχή του θα αποτελούσε μια συμβιβαστική λύση.

Χασέμ Χοσεϊνί Μπουσεχρί

Ο Χασέμ Χοσεϊνί Μπουσεχρί είναι αναπληρωτής πρόεδρος της Συνέλευσης των Ειδικών και διατηρεί στενές σχέσεις με τους θεσμούς της διαδοχής.

Δεν έχει όμως κάποιο ισχυρό προφίλ, αλλά ούτε και τη στήριξη των Φρουρών της Επανάστασης.