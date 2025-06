Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κατονομάζουν τους εννέα Ιρανούς πυρηνικούς επιστήμονες που δολοφόνησαν στις πρώτες επιθέσεις της επιχείρησής τους κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν νωρίς την Παρασκευή και αναφέρουν λεπτομερώς τις προσπάθειες που έκαναν για τη θανάτωσή τους.

Ο στρατός λέει ότι αυτοί οι επιστήμονες είχαν προωθήσει τις προσπάθειες του Ιράν για την απόκτηση πυρηνικής βόμβας.

Οι εννέα πυρηνικοί επιστήμονες είναι: Fereydoon Abbasi, ειδικός στην πυρηνική μηχανική, Mohammad Mehdi Tehranchi, ειδικός στη φυσική, Akbar Motalebi Zadeh, ειδικός στη χημική μηχανική, Saeed Barji, ειδικός στη μηχανική υλικών, Amir Hassan Fakhahi, ειδικός στη φυσική, Abd al-Hamid Minoushehr, ειδικός στη φυσική των αντιδραστήρων, Mansour Asgari, ειδικός στη φυσική, Ahmad Reza Zolfaghari Daryani, ειδικός στην πυρηνική μηχανική, και Ali Bakhouei Katirimi, ειδικός στη μηχανική.

«Όλοι οι επιστήμονες και οι εμπειρογνώμονες που εξουδετερώθηκαν ήταν σημαντικοί πυλώνες γνώσης στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και είχαν δεκαετίες εμπειρίας στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

Αναφέρει ότι πολλοί από αυτούς ήταν διάδοχοι του Μοχσέν Φαχριζαντέχ, του «πατέρα του ιρανικού πυρηνικού έργου», ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε από το Ισραήλ το 2020.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι εννέα σκοτώθηκαν σε ταυτόχρονες επιθέσεις στην Τεχεράνη νωρίς την Παρασκευή, στο ίδιο κύμα επιθέσεων που σκότωσε δεκάδες στρατιωτικούς διοικητές, συμπεριλαμβανομένων έξι κορυφαίων αξιωματούχων.

«Η εξόντωση των επιστημόνων κατέστη δυνατή μετά από την σε βάθος έρευνα των μυστικών υπηρεσιών που εντάθηκε τον τελευταίο χρόνο, στο πλαίσιο ενός απόρρητου σχεδίου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων», αναφέρει ο στρατός.

