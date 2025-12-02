Ο Ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, νυν Αρχηγός της Στρατιωτικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ, έχει εμπειρία ως πιλότος ελικοπτέρου και καριέρα που εκτείνεται σε στρατιωτική ηγεσία.

Οι δηλώσεις του, που δημοσιεύθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2025 στους Financial Times σχετικά με την πιθανότητα ενός «προληπτικού χτυπήματος» του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας, στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου κατά των κυβερνοενεργειών της Μόσχας, και των προκλήσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ευρώπη, προκάλεσαν την αντίδραση του Κρεμλίνου, το οποίο χαρακτήρισε τις απόψεις του «ανεύθυνες και ως επιθυμία για κλιμάκωση».

Γεννημένος το 1957 στην Αρκουάτα Σκρίβια, στην επαρχία Αλεσσάντρια, αποφοίτησε από το Λύκειο «Αντρέα Ντόρια» στο Νόβι Λίγκουρε με Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου.

Εισήλθε στη Ναυτική Ακαδημία το 1976 για να ακολουθήσει καριέρα ως αξιωματικός. Εκπαιδεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φλόριντα και στο Τέξας, στις Σχολές Πτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Η ζωή του ως δόκιμος σημαδεύτηκε από ένα αεροπορικό δυστύχημα που έχασε πολλούς από τους συναδέλφους του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στις Ένοπλες Δυνάμεις, πέρασε πολύ χρόνο πετώντας ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης Harrier.

Η εμπειρία του περιελάμβανε επίσης αποστολές στον Λίβανο μετά την επιστροφή του στην Ιταλία το 1980. Απέκτησε δύο Πτυχία στις Επιστήμες Άμυνας από την Πίζα και από την Τεργέστη.

Τον χειμώνα του 2001, συμμετείχε στην πρώτη επιδρομή κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, η οποία διεξήχθη μετά από μια απευθείας πτήση από τον Ινδικό Ωκεανό.

Από το 2002 έως το 2004, υπηρέτησε ως διοικητής του αεροπλανοφόρου «Garibaldi» και της ναυτικής μοίρας, και επίσης διοικούσε όλες τις Ιταλικές Ειδικές Δυνάμεις, διαχειριζόμενος την εκστρατεία κατά του ISIS στο Ιράκ.

Στη συνέχεια, υπηρέτησε ως διοικητής του Ναυτικού και στη συνέχεια – υπό την κυβέρνηση Ντράγκι – ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα την παραμονή της ουκρανικής σύγκρουσης, από το 2021 έως το 2024.

Στις 17 Ιανουαρίου του 2025, διορίστηκε Αρχηγός της Στρατιωτικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ. Τον Νοέμβριο του 2025, ο Κάβο Ντραγκόνε έλαβε την τιμή του «Μεγάλου Αξιωματικού του Στρατιωτικού Τάγματος της Ιταλίας» από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

