Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην Κύπρο για τον εντοπισμό Ρώσου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, ο 56χρονος, Ρώσος επιχειρηματίας, Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό, με τις Αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή του Πισσουρίου, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο σήμα του κινητού του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του cyprustimes. Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του παρελθόντος του επιχειρηματία, που συνδέεται με τον περιβόητο «πόλεμο του καλίου», μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε από εργαζόμενο στην Εταιρεία του επιχειρηματία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εξαφάνιση δηλώθηκε από υπάλληλο της Εταιρείας του στη Λεμεσό. Ο επιχειρηματίας διαμένει μόνος του σε διαμέρισμα πάνω από τα γραφεία της Εταιρείας του στο κέντρο της πόλης. Δεν έφυγε με αυτοκίνητο και το τελευταίο στίγμα του κινητού του εντοπίστηκε στο Πισσούρι.

Οι έρευνες διεξήχθησαν την Κυριακή (11/1) με ελικόπτερο, drones, μονάδες της Πολιτικής Άμυνας και εθελοντές. Οι κακές καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τις Αρχές να διακόψουν προσωρινά τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, αυτές συνεχίζονται και σήμερα, (12/1).

Γιατί απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ η εξαφάνιση του Ρώσου επιχειρηματία

Η εξαφάνιση του Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, απασχολεί διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα. Ειδικότερα, το ειδησεογραφικό δίκτυο Nexta δημοσιεύει ρεπορτάζ για την εξαφάνιση και διερωτάται κατά πόσον ο επιχειρηματίας ήξερε πολλά. Μάλιστα, σημειώνεται ότι μέλη της ρωσικής ελίτ έχουν κατά καιρούς εξαφανιστεί, αυτοκτονήσει ή είναι θύματα δυστυχημάτων και εγκληματικών ενεργειών.

Former Uralkali CEO Vladislav Baumgertner goes missing in Cyprus Mysterious suicides among Russia’s elite have already happened — now come mysterious disappearances. The 56-year-old Russian businessman Vladislav Baumgertner has gone missing in Limassol. He stopped responding on… pic.twitter.com/C2Oj4cECD3 — NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2026

Ποιος είναι ο Μπαουμγκέρτνερ

Ο 56χρονος επιχειρηματίας, Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ, έγινε ευρέως γνωστός το 2013. Τότε συνελήφθη στο Μινσκ κατόπιν εντολής του Προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο. Η σύλληψη έγινε από τις Κρατικές Μυστικές Υπηρεσίες της Λευκορωσίας κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «πολέμου του καλίου». Επρόκειτο για σύγκρουση μεταξύ της ρωσικής Uralkali και της λευκορωσικής Belaruskali. Κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας. Η σύλληψή του έφερε σε σύγκρουση τη Μόσχα με το Μινσκ. Ο Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ κατείχε θέση τόσο στη ρωσική Uralkali, όσο και στην Belarusian Potash Company, κρατική Εταιρεία της Λευκορωσίας.

Αργότερα εκδόθηκε στη Μόσχα και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Εν συνεχεία αθωώθηκε, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2015. Κατόπιν επέστρεψε στο επιχειρείν και ανέλαβε την ηγεσία της Global Ports. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Κύπρο. Αστυνομική πηγή επιβεβαίωσε στη Cyprus Times ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που αγνοείται στη Λεμεσό.

Η στρατηγική σημασία της Uralkali

Επισημαίνεται ότι η Uralkali είναι ρωσική εταιρεία-κολοσσός, αφού αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς μεταλλευμάτων καλίου παγκοσμίως. Κατέχει περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής.

Ακόμα, διαθέτει πέντε ορυχεία και επτά εργοστάσια επεξεργασίας, στις πόλεις Μπερεζνίκι και Σολικάμσκ της Ρωσίας, και θεωρείται στρατηγικής σημασίας Εταιρεία για τη ρωσική οικονομία και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Με πληροφορίες από cyprustimes