Αναστάτωση προκλήθηκε στο Μονακό, το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, όταν σημειώθηκε έκρηξη έξω από την οικία του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγιεφ.

Ο ολιγάρχης, η 50χρονη σύζυγός και ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και αυτή την ώρα νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Νίκαιας, χαροπαλεύοντας για τη ζωή τους, καθώς ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σφαιρίδια και σιδερένια μπουλόνια.

Μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν τη σύζυγό του να έχει ακρωτηριαστεί μετά την έκρηξη, ενώ ο 13χρονος, ο οποίος είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά του ολιγάρχη βρισκόταν στην είσοδο της πολυκατοικίας με τα έξι διαμερίσματα κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

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Μέσα ενημέρωσης του Μονακό δημοσίευσαν φωτογραφία του ύποπτου για τη βομβιστική επίθεση, ο οποίος φέρεται να τράπηκε σε φυγή αφού άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της οικίας του ολιγάρχη. Σύμφωνα με πλάνα, τα οποία καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, δείχνουν ότι ο δράστης διέφυγε προς τη γαλλική πόλη Μποσολέιγ, η οποία απέχει 5 χιλιόμετρα από το Μονακό.

Οι αστυνομικές Αρχές της χώρας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για εντοπίσουν τον δράστη, ενώ κάνουν λόγο για πιθανή τρομοκρατική επίθεση.

Ποιος ήταν ο ολιγάρχης δέχθηκε το χτύπημα

Ο 60χρονος Βαντίμ Ερμολάγιεφ χαρακτηρίζεται ως ο 23ος πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ουκρανίας και ως επιχειρηματίας με έδρα την Κύπρο, ενώ υπάρχουν άλλες αναφορές για κυπριακή υπηκοότητα.

Ο ολιγάρχης είναι γνωστός στην Ουκρανία για τον ρόλο που διαδραματίζει σε κατασκευαστικά πρότζεκτ στην πόλη Ντνίπρο και συνδέεται με τον Όμιλο Alef. Ο συγκεκριμένος όμιλος ιδρύθηκε το 2001 και επικεντρώνεται στις εμπορικές κατασκευές.

Ο Ουκρανός ολιγάρχης, κάτοικος του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Δεκέμβριο του 2023 με κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή συνέχιζε παρά τον πόλεμο δοσοληψίες με την προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα πωλήσεις αλκοολούχων ποτών.

Σημειώνεται ακόμη, πως τον Δεκέμβριο του 2025, η Interpol συνέλαβε τον γιο του 60χρονου στην Κύπρο. Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος από εσθονική φυλακή με εγγύηση τον Απρίλιο του 2026.

Η βομβιστική επίθεση που έγινε χθες στο Μονακό αποτελεί την δεύτερη τρομοκρατική επίθεση στη σύγχρονη ιστορία στη σύγχρονη ιστορία του Πριγκιπάτου. Η πρώτη καταγράφηκε στις 30 Μαΐου 2004, πριν από 22 χρόνια, στο Stade Louis II, και από την έκρηξη καταστράφηκε μέρος του γηπέδου.

Στις έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, συμμετέχουν τόσο οι υπηρεσίες ασφαλείας του Μονακό, όσο και δυνάμεις των γαλλικών Αρχών.

Η ανακοίνωση του πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ και του δημάρχου της Νίκαιας

Καταγγέλλοντας το «ειδεχθές έγκλημα», ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του περί «σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων», προσθέτοντας πως «το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα», καθώς και ότι «η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα» και «θα παραμείνει περισσότερο παρά ποτέ, όποιες και αν είναι οι απειλές».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί έκανε λόγο μέσω X για «επίθεση», για «τραγωδία που έπληξε το Μονακό».

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