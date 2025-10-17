Eπιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Η είδηση της δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους συγκλόνισε τόσο τον κόσμο του ποδοσφαίρου όσο και την τοπική κοινωνία της Λεμεσού, στην Κύπρο.

Μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος, φίλοι ακόμα και επαγγελματικοί αντίπαλοι, προσπαθούσαν από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση να επιβεβαιώσουν την πληροφορία και να μάθουν περισσότερα για τους λόγους της δολοφονίας του.

Άλλωστε ο 49χρονος Σταύρος Δημοσθένους ήταν ιδιαίτερα γνωστός στη Λεμεσό, λόγω της ενασχόλησης του με το ποδόσφαιρο αλλά και τον επιχειρηματικό κλάδο.

Παλαιότερα υπήρξε ιδιοκτήτης νυκτερινών μαγαζιών ενώ αργότερα ξεκίνησε την πολυετή παρουσία του σε ποδοσφαιρικές ομάδες της Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, το 2015 ξεκίνησε την ενασχόληση του ως παράγοντας στον Άρη Λεμεσού. Πέντε χρόνια μετά ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ομάδα.

Η εμπλοκή του όμως με τα ποδοσφαιρικά δε σταμάτησε εκεί, καθώς λίγα χρόνια αργότερα ανέλαβε την προεδρία της ομάδας της Καρμιώτισσας. Μόλις ένα χρόνο μετά το 2021 έδωσε τη σκυτάλη της προεδρίας στον Λευκορώσο στον Ντιμίτρι Πούνιν ωστόσο επέστρεψε ξανά στον προεδρικό θώκο της ομάδας το Νοέμβριο του 2023.

Τον Μάιο του 2025 ο ίδιος είχε δηλώσει ότι παραιτήθηκε από την προεδρία της Καρμιώτισσας μετά τον υποβιβασμό της από την πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Κύπρου, αναφέροντας ότι έκανε σκέψεις να διεκδικήσει την προεδρία της ΚΟΠ κάτι που τελικώς δεν έπραξε.

Πατέρας και παππούς

Ως οικογενειάρχης, οι ρόλοι που απολάμβανε περισσότερο ήταν αυτοί του πατέρα αλλά και του παππού.

Ο Σταύρος Δημοσθένους είχε δύο γιους και μία κόρη η οποία του χάρισε το μοναδικό εγγόνι που πρόλαβε να γνωρίσει και στο οποίο είχε τεράστια αδυναμία, όπως λένε οι φίλοι του.

Δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι του

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τις αστυνομικές Αρχές της Κύπρου, τα δολοφονικά πυρά κατά του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους ρίφθηκαν εναντίον του, σε ενέδρα που έστησε ο δράστης -ή οι δράστες- της δολοφονίας, πολύ κοντά στην οικία του θύματος, που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, ενώ αυτός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης -ή οι δράστες- πλησίασαν με βαν όχημα ενδεχομένως και με μοτοσικλέτα το αυτοκίνητο του Δημοσθένους, τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ και ακολούθως εξαφανίστηκαν.

Εν συνεχεία και επειδή ήταν ακόμα ζωντανός, φαίνεται πως ο γιος του τον έβαλε στο αυτοκίνητο προκειμένου να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου και ο Σταύρος Δημοσθένους, εξέπνευσε.

Η περιοχή πλησίον της οικίας του όπου συντελέστηκε το φονικό είναι αποκλεισμένη σε μεγάλη απόσταση από τις Αρχές που συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες.

Πηγή: cyprustimes.com