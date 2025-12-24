Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντς, ο οποίος σκοτώθηκε στη συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία, υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στη στρατιωτική ηγεσία της Λιβύης.

Γεννημένος το 1967 στην πόλη Μισράτα, αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Ακαδημία της Λιβύης το 1987. Στην πορεία του, συμμετείχε στον εμφύλιο πόλεμο του 2011 και υπηρέτησε στις επαναστατικές δυνάμεις που πολέμησαν κατά του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι, εδραιώνοντας τη φήμη του ως σημαντικού στρατιωτικού ηγέτη στη μεταπολεμική Λιβύη.

Ποιος ήταν ο αλ Χαντάντ

Μετά από την πτώση Καντάφι, ο Αλ Χαντάντ ανέλαβε σημαντικούς ρόλους στον λιβυκό στρατό, και το 2021 διορίστηκε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, καθοδηγώντας τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης και επανένωσης των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας υπό την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU).

Ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ της Λιβύης, ο οποίος επέβαινε στο αεροσκάφος του οποίου τα ίχνη χάθηκαν 74 μόλις χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο της Άγκυρας, ήταν ο εκπρόσωπος του επίσημου Λιβυκού κράτους που εκπροσωπείται από τη Βουλή της Λιβύης στην Τρίπολη και που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

O στρατηγός που ήξερε να κρατά ισορροπίες

Ωστόσο, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος διατηρούσε και μάλιστα με επιτυχία ισορροπίες και είχε καταφέρει να είναι ο συνομιλητής με την Βεγγάζη, δηλαδή με τον Στρατάρχη Χαφτάρ που ήταν το αντίπαλο δέος.

Μόλις προ λίγων ωρών, η κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη είχε ανανεώσει το δικαίωμα παραμονής τουρκικής στρατιωτικής δύναμης στη χώρα για άλλα δύο χρόνια.

Προφανώς ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ της Λιβύης, μετέβη στην Άγκυρα για την διαχείριση συγκριμένων λεπτομερειών που αφορούσαν την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη χώρα του.

Αυτά είναι τα δεδομένα σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, έως τη στιγμή που το αεροσκάφος του Λίβυου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ της Τουρκίας.

Το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας. Όπως προκύπτει από μαρτυρίες περιοίκων και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu, κατά τη συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη.

Το Falcon 50 πετούσε σε ύψος 10.000 μέτρων και με ταχύτητα πάνω από 900 χλμ την ώρα

Δείτε πιο κάτω τη φωτογραφία με την απεικόνιση της στιγμής που το Falcon 50 του Λίβυου Στρατηγού πετάει σε ύψος 10.000 μέτρων και με ταχύτητα πάνω από 900 χλμ την ώρα.

Δηλαδή το αεροσκάφος πετάει αρκετά ψηλά και με πολύ μεγάλη ταχύτητα, όπως λέγεται «in full power».

Τη στιγμή που χάνεται το ίχνος του αεροσκάφους, ο πιλότος ειδοποιεί για τεχνικό πρόβλημα και ζητάει επιστροφή, αλλά προφανώς για κάποιο λόγο δεν διαθέτει χρόνο διότι ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία της συντριβής.

