«Ποιο είναι το πρόβλημα με την Γαλλία», αυτός είναι ο τίτλος της ανάρτησης του νομπελίστα οικονομολόγου Πολ Κρούγκμαν στην πλατφόρμα Substack, εντός της οποίας αναλύει τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπο το Παρίσι.

«Η χώρα ίσως είναι πολύ μεγάλη πια για να σωθεί» γράφει ο οικονομολόγος, την ώρα που η Γαλλία κινδυνεύει από μια τεράστια κρίση χρέους.

Παράλληλα, οι μαθητικές διαδηλώσεις που έχουν κατακλύσει τους δρόμους του Παρισιού λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και εν γένει της Παιδείας φαίνεται να έχουν «τρομοκρατήσει» τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί που δίνει «αγώνα» για την έγκριση του αμφιλεγόμενου προϋπολογισμού του 2027, ο οποίος προβλέπει δημοσιονομική προσαρμογή ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ανάρτηση του Πολ Κρούγκμαν

«Ξαφνικά, οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντιμετωπίζουν τη Γαλλία ως τον μεγάλο οικονομικό ασθενή του δυτικού κόσμου. Ναι, τα επιτόκια έχουν αυξηθεί ραγδαία παντού. Όμως, η εκτίναξη των επιτοκίων στα γαλλικά κρατικά ομόλογα τον τελευταίο μήνα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη:

Η άνοδος των επιτοκίων των γαλλικών κρατικών ομολόγων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη αντίληψη του κινδύνου ότι η Γαλλία θα μπορούσε να αθετήσει τις πληρωμές του εθνικού της χρέους. Το γράφημα στην αρχή αυτής της ανάρτησης δείχνει την τιμή των συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) για το γαλλικό κρατικό χρέος — δηλαδή, την ασφάλιση έναντι χρεοκοπίας της γαλλικής κυβέρνησης. Αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κάτω από τις τιμές των CDS των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου (Club Med) κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η ξαφνική άνοδος της τρέχουσας τιμής των CDS στα γαλλικά κρατικά ομόλογα είναι πολύ ανησυχητική.

Ταυτόχρονα, και όχι εντελώς συμπτωματικά, η Γαλλία σαρώνεται από μεγάλης κλίμακας, ενίοτε βίαιες, φοιτητικές διαδηλώσεις. Επιπλέον, η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα του ακροδεξιού, φιλικού προς τον Πούτιν και ευρωσκεπτικιστικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός — πρώην Εθνικό Μέτωπο — προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Εντάξει, προτού συνεχίσω, πρέπει να μιλήσω για ένα μεγάλο πρόβλημα που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ξένοι παρατηρητές συζητούν για τη Γαλλία: την ιδεολογικά υποκινούμενη συλλογιστική.

Αν, όπως εγώ, παρακολουθήσατε στενά την κρίση του ευρώ πριν από 15 χρόνια, γνωρίζετε ότι τα οικονομικά μέσα ενημέρωσης — σίγουρα τα αγγλόφωνα — έτρεφαν, και ως έναν βαθμό εξακολουθούν να τρέφουν, μια έντονη αντιγαλλική εμπάθεια. Οι αναγνώστες βομβαρδίζονταν συνεχώς με ισχυρισμούς ότι η Γαλλία θα ήταν το επόμενο ντόμινο που θα έπεφτε και ότι οι συνέπειες θα ήταν χειρότερες από της Ελλάδας. Ωστόσο, τα δεδομένα ποτέ δεν υποστήριξαν αυτούς τους ισχυρισμούς. Αντίθετα, ήταν προφανές ότι πολλοί σχολιαστές ήθελαν έμμεσα να αποτύχει η Γαλλία επειδή η υψηλή φορολογία της και το γενναιόδωρο κράτος πρόνοιας προσέβαλαν τις συντηρητικές τους ευαισθησίες.

Αντιστρόφως, ωστόσο, οι Αμερικανοί προοδευτικοί όπως εγώ μπαίνουν στον πειρασμό να αντικρούσουν αυτή τη συντηρητική προκατάληψη υποβαθμίζοντας τα προβλήματα της Γαλλίας, σημειώνοντας, για παράδειγμα, ότι ακόμη και τώρα τα γαλλικά επιτόκια είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τα αμερικανικά — αλλά το σημαντικότερο είναι ότι τα γαλλικά επιτόκια έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη και βρίσκονται πλέον πάνω από τα επιτόκια της Ιταλίας.

«Η τρέχουσα κατάσταση της Γαλλίας είναι ανησυχητική και δεν αφορά μόνο τη χώρα»

Έτσι, θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενικός εδώ και να αναγνωρίσω ότι η τρέχουσα κατάσταση της Γαλλίας είναι πραγματικά ανησυχητική. Συγκεκριμένα, δεν είναι απλώς ένα ζήτημα που αφορά μόνο τη Γαλλία. Η συμμετοχή της Γαλλίας στη ζώνη του ευρώ δημιουργεί την πιθανότητα μιας εκρηκτικής κρίσης χρέους — και μια τέτοια κρίση θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική για την ευρωπαϊκή ενότητα.

Ποιο είναι το πρόβλημα της Γαλλίας; Η Γαλλία βρίσκεται σε μια δημοσιονομικά μη βιώσιμη πορεία. Το χρέος είναι ήδη πολύ υψηλό ως ποσοστό του ΑΕΠ και η γαλλική κυβέρνηση προσθέτει σε αυτό το χρέος διατηρώντας μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, παρόλο που δεν υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη, όπως ένας πόλεμος, μια σοβαρή ύφεση ή μια πανδημία που να τα δικαιολογεί. Επιπλέον, η Γαλλία έχει έναν γηράσκοντα πληθυσμό, γεγονός που σημαίνει ότι το κόστος των συντάξεων, με όλα τα άλλα δεδομένα σταθερά, θα αυξάνεται πολύ ταχύτερα από τα έσοδα.

Τώρα, ό,τι μόλις είπα για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας ισχύει και για άλλες μεγάλες προηγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων σίγουρα και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά η Γαλλία όντως ξεχωρίζει, ακόμη και μεταξύ των δημοσιονομικά προβληματικών εθνών, με έναν βασικό τρόπο: την επίμονη αδυναμία της να αντιμετωπίσει ρεαλιστικά το ζήτημα της συνταξιοδότησης.

Η επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης στη Γαλλία — η ηλικία στην οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να εισπράξουν πλήρη σύνταξη — ήταν μόλις τα 62 έτη το 2023. Συγκριτικά, η ηλικία συνταξιοδότησης στη Δανία, η οποία συχνά προβάλλεται από τους προοδευτικούς των ΗΠΑ ως πρότυπο ενός έθνους με ισχυρό δίχτυ ασφαλείας, ήταν τα 67 έτη (που είναι επίσης και η ηλικία στις ΗΠΑ). Η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία είναι πάντα χαμηλότερη από τη νόμιμη ηλικία επειδή ορισμένοι άνθρωποι επιλέγουν να δεχτούν μειωμένες παροχές, ήταν χαμηλότερη στη Γαλλία από οπουδήποτε αλλού στη Δυτική Ευρώπη:

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Μακρόν βρισκόταν σε πορεία σταδιακής αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, μια ηλικία που παραμένει χαμηλή με βάση τα πρότυπα άλλων προηγμένων εθνών. Όμως, λόγω των αντιδράσεων από τα κόμματα της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς στη Γαλλία, αυτή η αύξηση έχει «παγώσει» μέχρι μετά τις εκλογές του επόμενου έτους. Ως αποτέλεσμα, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι αυτή τη στιγμή καθηλωμένη στα 62 έτη και 9 μήνες.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς συντηρητικός για να δει ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση στη Γαλλία είναι μη βιώσιμη, ειδικά δεδομένου ότι το προσδόκιμο ζωής των Γάλλων στην ηλικία των 65 ετών είναι περίπου τα 87 έτη, 2 χρόνια περισσότερο από ό,τι στις ΗΠΑ. Έτσι, η δημοσιονομική πίεση που προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από το πολύ γενναιόδωρο κρατικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Γαλλίας έχει οδηγήσει σε περικοπές σε άλλες δαπάνες, κυρίως στην εκπαίδευση. Η Γαλλία ουσιαστικά μοιράζει μεγάλες επιδοτήσεις στους μεγαλύτερους σε ηλικία Γάλλους εις βάρος όλων των υπολοίπων. Οι μαζικές εθνικές φοιτητικές διαδηλώσεις δεν θα έπρεπε να αποτελούν έκπληξη.

«Το υποκείμενο πρόβλημα είναι η πολιτική»

Το υποκείμενο πρόβλημα, φυσικά, είναι η πολιτική. Η Λεπέν έχει δεσμευτεί να επαναφέρει την ηλικία συνταξιοδότησης στα 62 έτη. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό και αποτελεί σύμπτωμα μιας γενικότερης απροθυμίας εκ μέρους της ανερχόμενης γαλλικής δεξιάς να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Και πάλι, αυτό δεν είναι καθόλου μοναδικό φαινόμενο για τη Γαλλία — σκεφτείτε όλες τις ψεύτικες υποσχέσεις και τους ισχυρισμούς που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, προς το παρόν τουλάχιστον, οι χρηματοπιστωτικές αγορές πιστεύουν ότι τα «οικονομικά της φαντασίας» αποτελούν ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Γαλλία απ’ ό,τι για όλους εμάς τους υπόλοιπους.

Και η εξάρτηση της Γαλλίας από το ευρώ σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί κανείς πώς αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια άσχημη κρίση.

Προτού περιγράψω πώς μπορεί να συμβεί αυτό, άλλη μια προειδοποίηση σχετικά με την προοπτική των πραγμάτων. Αν και αυτή η εκτίναξη των spread των CDS είναι ανησυχητική, η τεκμαιρόμενη πιθανότητα γαλλικής χρεοκοπίας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια εξακολουθεί να είναι μόνο 1,2% – κάτι που νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλό.

Αλλά αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μια γαλλική κρίση. Είδαμε αυτό το έργο την περίοδο 2009-2012, πρώτα στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Πρώτον, οι επενδυτές σταματούν να αγοράζουν τα ομόλογα ενός κράτους της ζώνης του ευρώ, εγείροντας το φάσμα ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί σε στάση πληρωμών, επειδή πολύ απλά δεν έχει τα μετρητά για να πληρώσει τους τόκους και το κεφάλαιο του χρέους της. Ο φόβος της χρεοκοπίας οδηγεί στη συνέχεια σε ακόμη μεγαλύτερη φυγή κεφαλαίων, γεγονός που αυξάνει τους φόβους για χρεοκοπία καθώς και τα επιτόκια, και ο φαύλος κύκλος βαθαίνει.

Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στις ΗΠΑ: δεν μπορούν να ξεμείνουν από δολάρια επειδή τα τυπώνουν. Η Γαλλία, όμως, δεν μπορεί να τυπώσει ευρώ.

Η κρίση του ευρώ της δεκαετίας του 2010 τελείωσε όταν ο Μάριο Ντράγκι, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είπε τρεις λέξεις — «ό,τι κι αν χρειαστεί». Οι αγορές το εξέλαβαν αυτό ως μήνυμα ότι η ΕΚΤ, εάν χρειαζόταν, θα δάνειζε αρκετά χρήματα στους προβληματικούς οφειλέτες προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία.

Αλλά είναι αμφίβολο αν η ΕΚΤ θα μπορούσε ή θα ήθελε να διασώσει με τον ίδιο τρόπο τη Γαλλία. Αρχικά, το 2012 τα κράτη της νότιας Ευρώπης είχαν εμπλακεί σε μαζικές περικοπές δαπανών. Αυτές οι περικοπές ήταν εντελώς υπερβολικές από οικονομικής άποψης, αλλά σήμαιναν ότι αυτά τα έθνη μπορούσαν στην ουσία να ισχυριστούν ότι άξιζαν να διασωθούν. Η Γαλλία, αντίθετα, απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τη δημοσιονομική υπευθυνότητα — γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρξει τεράστια πολιτική αντίδραση από τα πιστωτικά έθνη, ειδικά από τη Γερμανία, σε μια γαλλική διάσωση. Και τι θα έλεγαν επίσης οι χώρες που υπέστησαν επώδυνα μέτρα λιτότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ για τη δικαιοσύνη μιας γαλλικής διάσωσης;

«Αν η Γαλλία χρειαστεί διάσωση θα είναι εξαιρετικά ακριβή»

Και αν η Γαλλία χρειαστεί όντως διάσωση, αυτή θα είναι εξαιρετικά ακριβή. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην ευρωζώνη, η Γαλλία ίσως έχει περάσει τη γραμμή από το «πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει» στο «πολύ μεγάλη για να διασωθεί». Εν ολίγοις, είναι πολύ εύκολο να περιγράψει κανείς ένα πραγματικά άσχημο σενάριο για μια γαλλική κρίση που θα ήταν εξαιρετικά διχαστική εντός της Ευρώπης.

Αυτή τη στιγμή, οι χρηματοπιστωτικές αγορές συμπεριφέρονται σαν ο κίνδυνος ενός τέτοιου σεναρίου να είναι υπαρκτός αλλά μικρός. Ίσως το γαλλικό κέντρο πραγματοποιήσει μια θεαματική πολιτική επιστροφή. Ίσως η Λεπέν στην εξουσία, όπως η Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας, να είναι πολύ πιο ήπια και ρεαλιστική από ό,τι φοβούνται, ή ίσως, όπως ο Τραμπ, να κυβερνήσει τόσο άσχημα που να χάσει γρήγορα το πολιτικό της κεφάλαιο. Ίσως η ΕΚΤ, παρ’ όλα αυτά, να είναι εκεί αν η Γαλλία τη χρειαστεί.

Εύχομαι όμως το να είναι κανείς αισιόδοξος για τη Γαλλία να μην απαιτούσε τόση πολλή ελπίδα ότι ίσως τα πράγματα πάνε καλά».