Λάδι στη φωτιά της αμερικανοϊρανικής αντιπαράθεσης ρίχνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο δίκτυο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιοποίησε ένα βίντεο, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI), στο οποίο απεικονίζεται ένας σφοδρός βομβαρδισμός στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ του Ιράν.

Στα ψηφιακά επεξεργασμένα πλάνα, τα οποία μοιάζουν να έχουν καταγραφεί από αεροσκάφος που ίπταται πάνω από την περιοχή, διακρίνονται να ανατινάζονται μια μεγάλη δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου και ένα πετρελαιοφόρο πλοίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνόδευσε το οπτικοακουστικό υλικό με την εξής χαρακτηριστική λεζάντα: «Το νησί Χαργκ γίνεται κομμάτια!!!».

Το AI βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ:

Η επιλογή του συγκεκριμένου στόχου στο βίντεο δεν είναι διόλου τυχαία, καθώς το νησί Χαργκ αποτελεί τον πολυτιμότερο ενεργειακό κόμβο για την Τεχεράνη. Είναι ενδεικτικό πως, προτού ξεσπάσουν οι πολεμικές συγκρούσεις, η συντριπτική πλειονότητα των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου διακινούνταν μέσω των υποδομών του νησιού.

Από την έναρξη του πολέμου, το Χαργκ έχει βρεθεί στο επίκεντρο των αμερικανικών σχεδιασμών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν είτε να το καταστρέψουν ολοσχερώς, είτε να το καταλάβουν. Οι κινήσεις και η ρητορική αυτή καθιστούν, πλέον, το νησί ως ένα από τα πιο νευραλγικά και κρίσιμα μέτωπα της εν εξελίξει σύγκρουσης.