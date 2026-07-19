Σε τροχιά σημαντικής στρατιωτικής ενίσχυσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται οι ΗΠΑ, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προετοιμασία για ενδεχόμενη κλιμάκωση των επιχειρήσεων εναντίον ιρανικών στόχων. Η Ουάσιγκτον προχωρά σε δυναμική αναβάθμιση της αεροπορικής της παρουσίας, αυξάνοντας τόσο τα μαχητικά αεροσκάφη όσο και τα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στην περιοχή.

Μετακινήσεις μαχητικών F-16 και Stealth F-35

Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, οι οποίες βασίζονται σε δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που διατήρησαν την ανωνυμία τους, η κινητοποίηση των δυνάμεων είναι ευρείας κλίμακας. Στο πλαίσιο αυτό, αεροσκάφη τύπου F-16 της αμερικανικής Αεροπορίας μετακινούνται από βάσεις της Γερμανίας, ενώ παράλληλα υπερσύγχρονα stealth μαχητικά F-35 αναχωρούν από τη Βρετανία με προορισμό τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, επιπλέον ιπτάμενα τάνκερ (αεροσκάφη ανεφοδιασμού) βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή. Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία έχει το γενικό πρόσταγμα για τις επιχειρήσεις στην περιοχή, επέλεξε να μην τοποθετηθεί επίσημα για το θέμα.

Το παρασκήνιο και η αφορμή της κινητοποίησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαταγή για την αποστολή των ενισχύσεων είχε δοθεί πριν από το ιρανικό πλήγμα της Παρασκευής. Η συγκεκριμένη επίθεση στην Ιορδανία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών, τον τραυματισμό αρκετών άλλων, καθώς και την εξαφάνιση ενός ακόμη μέλους των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο το Ισραήλ για τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού

Παράλληλα, ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters αναφέρει ότι ο κύριος όγκος των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού πρόκειται να σταθμεύσει σε ισραηλινό έδαφος. Ισραηλινή πηγή επιβεβαίωσε στο πρακτορείο πως η Ουάσινγκτον προχωρά σε αναδιάταξη των δυνάμεών της, ενισχύοντας τον ήδη υπάρχοντα στόλο των ιπτάμενων τάνκερ που βρίσκονται στο Ισραήλ.

Δεύτερος αξιωματούχος από το Ισραήλ σημείωσε ότι αναμένεται η άφιξη δεκάδων τέτοιων αεροσκαφών, πληροφορία την οποία είχε μεταδώσει ήδη από την Παρασκευή και ο ιστότοπος Axios.