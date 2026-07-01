Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς η ακραία ρητορική αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ συνυπάρχει με κρίσιμες, διπλωματικές διαβουλεύσεις στο Κατάρ για την αποφυγή μιας γενικευμένης σύρραξης.

Η σκληρή ανάρτηση Αραγτσί και οι απειλές του Ισραήλ

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει άμεσα και με απόλυτη ισχύ σε οποιαδήποτε απειλή στραφεί εναντίον του ιρανικού λαού ή της ηγεσίας του.

Η τοποθέτηση του Αραγτσί ήρθε ως άμεση απάντηση στις δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατς, ο οποίος είχε απειλήσει δημόσια ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αποτελεί πλέον επίσημο στόχο εξόντωσης.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα οξύτατους χαρακτηρισμούς, εμπλέκοντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο POTUS [ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ] έχει τάξει τις ΗΠΑ να βάζουν φίμωτρο στο σκυλάκι τους στο Τελ Αβίβ. Αν αγνοήσει τον κύριό του, το Ιράν θα το εκπαιδεύσει», είπε ο Αραγτσί.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ:

«Οι όροι του Μνημονίου Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ είναι ξεκάθαροι και δημόσιοι σε όλους. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δεσμευτεί να φιμώσουν τα κατοικίδια ζώα τους στο Τελ Αβίβ. Αν αγνοήσουν τον αφέντη τους, το Ιράν θα τους εκπαιδεύσει. Οποιαδήποτε απειλή κατά του λαού και της ηγεσίας μας θα λάβει άμεση και ισχυρή απάντηση».

The terms of the Islamabad MoU are crystal clear and public for all to see. POTUS has committed the U.S. to muzzling its pets in Tel Aviv. If they ignore their master, Iran will school them. Any threat against our People and Leadership will receive Immediate Powerful Response. pic.twitter.com/VrKa259gYd — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 1, 2026

Οι παράλληλες διπλωματικές συνομιλίες στην Ντόχα

Παρά το πολεμικό κλίμα, η διπλωματία παραμένει ενεργή. Σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν κρίσιμες τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ.

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο και πηγή με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων, οι συζητήσεις έχουν στόχο τόσο την επίτευξη μιας βιώσιμης και μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, όσο και την οριστικοποίηση συμφωνίας για την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Εστίαση στην εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, επιβεβαίωσε ότι το επίκεντρο των επαφών στο Κατάρ είναι η υλοποίηση της υφιστάμενης ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο κ. Γαριμπαμπαντί ηγείται μιας διευρυμένης ιρανικής αντιπροσωπείας η οποία αποτελείται από κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν και του Υπουργείου Γεωργίας.

Στο πλαίσιο των διπλωματικών του επαφών στην Ντόχα, ο Ιρανός Υφυπουργός είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, ενώ ηγήθηκε και τριμερούς συνάντησης ανάμεσα στο Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν, με αποκλειστικό αντικείμενο τον οικονομικό και τεχνικό συντονισμό για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.