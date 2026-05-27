Το Ιράν κατηγόρησε χθες τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, έπειτα από τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από τριάντα ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόοδο για την οποία μιλούσαν τα μέρη στις διαπραγματεύσεις με σκοπό να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις περί προόδου στις συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες έδωσαν τη θέση τους σε πολεμική ρητορική, μολονότι τα όπλα είχαν σχεδόν σιγήσει από την 8η Απριλίου, χωρίς πάντως ο de facto ιρανικός αποκλεισμός του στενού του Ορμούζ να έχει αρθεί, κάτι που διατηρεί στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου.

«Ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός, συνεχίζοντας τις παράνομες και αδικαιολόγητες ενέργειές του μετά την κατάπαυση του πυρός (…) διέπραξε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών κατάφωρη παραβίαση της ανακωχής στην περιφέρεια Ορμουζγκάν», ανέφερε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της παραβίασης. Προειδοποίησε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αφήσει καμιά μοχθηρή ενέργεια χωρίς ανταπόδοση».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα ότι έπληξε «εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες» στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε επισήμως την πληροφορία αυτή. Ωστόσο, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Μπαντάρ Αμπάς (νότια), όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, κι ότι διενεργείτο έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, έκαναν γνωστό ότι κατέρριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κι ότι άνοιξαν πυρ εναντίον άλλων αεροσκαφών που αποπειράθηκαν να παρεισφρήσουν στον ιρανικό εναέριο χώρο, χωρίς να διευκρινίσουν πότε ακριβώς.

Μερική αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο

Στο Ιράν, η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκαταστάθηκε εν μέρει, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο NetBlocks, έπειτα από τη σχεδόν απόλυτη διακοπή της για σχεδόν τρεις μήνες, εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.

«Εδώ και μερικά λεπτά μπορώ να μπω σε ξένους ιστότοπους μέσω του παρόχου μου», είπε στο AFP 22χρονη κάτοικος της πόλης Κερμανσά, στο δυτικό Ιράν, σπεύδοντας ωστόσο να διευκρινίσει πως συνέχιζε να χρειάζεται να χρησιμοποιεί VPN (virtual private network) για να μπει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.