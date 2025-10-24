Σκάφος του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένονται από την Κυριακή 26η ως την Πέμπτη 30ή Οκτωβρίου στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο, χώρα που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, για γυμνάσια, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας της Καραϊβικής.

«Το USS Gravely θα επισκεφθεί το Τρίνινταντ και Τομπάγκο από την 26η ως την 30ή Οκτωβρίου, θα δέσει στην Πορτ οφ Σπέιν, ενώ η 22η εκστρατευτική μονάδα του σώματος πεζοναυτών των ΗΠΑ θα διεξαγάγει κοινά γυμνάσια με τις δυνάμεις άμυνας του Τρίνινταντ και Τομπάγκο την ίδια περίοδο», αναφέρει η ανακοίνωση της διπλωματίας της χώρας αυτής, αρχιπελάγους το δυτικό άκρο του οποίου δεν απέχει παρά περίπου δέκα χιλιόμετρα από τη Βενεζουέλα.

Η επίσκεψη και τα γυμνάσια ανακοινώθηκαν καθώς η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει τουλάχιστον οκτώ πολεμικά πλοία, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας και άλλα στρατιωτικά μέσα με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών, που έχουν στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της Νικολάς Μαδούρο. Επιπλέον, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πρόσφατα πως διέταξε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα.

ΑΛ.Π.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ