Άρθρο του Στρατηγού Σερ Αλεξάντερ Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Σίρεφ στην Daily Mail

Είναι το σενάριο που φοβούνται όλοι οι ανώτατοι στρατιωτικοί στην Ευρώπη, αλλά δεν τολμούσαν να το εκφράσουν, μέχρι που ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, το εξέφρασε ξεκάθαρα.

«Ας μην είμαστε αφελείς», δήλωσε πρόσφατα ο πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας και επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της Δύσης στην εφημερίδα New York Times.

«Αν ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θέλει να επιτεθεί στην Ταϊβάν, θα φροντίσει πρώτα να τηλεφωνήσει στον πολύ κατώτερο συνεργάτη του σε όλα αυτά, τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, που κατοικεί στη Μόσχα, και να του πει: «Έι, θα το κάνω αυτό, και θέλω να τους κρατήσεις απασχολημένους στην Ευρώπη, επιτιθέμενος στο έδαφος του ΝΑΤΟ». Αυτός είναι πιθανότατα ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Το Κρεμλίνο θα βράσει από οργή για την περιφρονητική αναφορά στον Πούτιν ως «πολύ κατώτερο συνεργάτη» του Πεκίνου, αλλά είναι μια ακριβής αναφορά.

Η Ρωσία, που έχει απόλυτη ανάγκη από οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στον παρατεταμένο πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, θα μπορούσε να ωφεληθεί με πολλούς τρόπους αν ενεργούσε ως «σκυλί επίθεσης» της Κίνας, εκθέτοντας την αδυναμία του ΝΑΤΟ και την απροθυμία των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβουν.

Ωστόσο, η θητεία του Τραμπ λήγει ουσιαστικά το 2028. Και μέχρι τότε, ο καθυστερημένος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – και τα σχέδια, που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα, για μία ζώνη άμυνας 30 μιλίων κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της Ρωσίας και των κρατών της Βαλτικής – θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ενισχύοντας τις αμυντικές μας δυνατότητες.

Έτσι, τα πιθανά οφέλη για τον Σι και τον Πούτιν από μια αιφνιδιαστική επίθεση κατά της Δύσης είναι τεράστια. Αλλά για να επωφεληθούν, θα πρέπει να δράσουν σύντομα. Βρισκόμαστε στο χείλος μιας κατακλυσμιαίας σύγκρουσης μεταξύ υπερδυνάμεων σε δύο μέτωπα – ο ορισμός του Παγκόσμιου Πολέμου δηλαδή. Να πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η κατάσταση …

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025

12 GMT το μεσημέρι: (2 μ.μ. στις χώρες της Βαλτικής) Μια μαζική διακοπή ρεύματος σε όλη την Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, σταματά την λειτουργία στις βασικές υπηρεσίες της πόλης. Καθώς τα Νοσοκομεία καταφεύγουν σε γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και οι Τράπεζες αναστέλλουν τις συναλλαγές, το χάος εξαπλώνεται. Ξεσπάει κύμα λεηλασιών και πολιτικών αναταραχών, εντελώς απροσδόκητο στην νομοταγή Λιθουανία.

12.11: Αναφέρονται τοπικές διακοπές ρεύματος σε όλη τη Λετονία και την Εσθονία, καθώς και στη Λιθουανία. Και οι τρεις χώρες της Βαλτικής έχουν πληγεί από την ανεξήγητη διακοπή ρεύματος, αν και η Βίλνιους είναι η μόνη πόλη που έχει χάσει εντελώς την παροχή ηλεκτρικού.

15.16: Καθώς πλησιάζει το σούρουπο, ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα ανακοινώνει ότι έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στην πρωτεύουσα, ως απάντηση στις ταραχές και τη βία. Στρατιώτες ενώνουν τις δυνάμεις τους με την ένοπλη Αστυνομία στους δρόμους. Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν είναι Λιθουανοί υπήκοοι, αλλά ταραξίες από τη γειτονική Λευκορωσία.

16.30: Ο Υπουργός Ενέργειας Dainius Kreivys προειδοποιεί ότι η διακοπή ρεύματος προκλήθηκε από επίθεση κακόβουλου λογισμικού στο εθνικό δίκτυο, το οποίο μετατράπηκε από το σύστημα BRELL της σοβιετικής εποχής σε δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Για να ελαχιστοποιηθεί η εξάπλωση των ιών, που προφανώς ενσωματώθηκαν μέσω της παλαιάς ηλεκτρικής υποδομής της Λιθουανίας, οι χώρες της Βαλτικής έχουν απομονωθεί από το δίκτυο της ΕΕ. Ο Kreivys δεν μπορεί να αρνηθεί τις αναφορές ότι οι διακοπές ρεύματος ενδέχεται να διαρκέσουν για μέρες.

18.15: Εν μέσω αυξανόμενης αναταραχής, ο Nauseda ανακοινώνει άμεση απαγόρευση κυκλοφορίας. Στην Εσθονία, ο Πρόεδρος Alar Karis ακολουθεί το παράδειγμά του. Η Σουηδία και η Πολωνία προσφέρθηκαν να στείλουν εφεδρικές γεννήτριες στις χώρες της Βαλτικής, αλλά αυτές δεν θα είναι έτοιμες για χρήση για τουλάχιστον 36 ώρες.

20.20: Διαταραχές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία προκαλούν κύματα πανικού. Ένοπλοι αστυνομικοί αυξάνουν τις περιπολίες τους στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός Sir Keir Starmer κάνει τηλεοπτική έκκληση για ηρεμία, επιμένοντας ότι το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι ασφαλές και παρακαλώντας το κοινό να αγνοήσει τις φήμες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

4 Νοεμβρίου 2025

07.00 GMT: Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοινώνει ότι, λόγω των αναταραχών στις γειτονικές χώρες, τα στρατεύματα στο ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ τίθενται σε πλήρη επιφυλακή και μετακινούνται στα σύνορα με τη Λιθουανία. Δύο πλήρεις Θωρακισμένες Μεραρχίες και μια μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού στη Λευκορωσία – πάνω από 60.000 στρατιώτες – επίσης κινητοποιούνται. Μια άλλη Μεραρχία Αρμάτων Μάχης βρίσκεται εδώ και μήνες στα ανατολικά σύνορα της Εσθονίας, υποτίθεται για να προετοιμαστεί για δράση στην Ουκρανία.

08.10: Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπαθεί να κάνει μια επείγουσα κλήση στο Κρεμλίνο. Αδυνατώντας να μιλήσει με τον Πούτιν, προειδοποιεί τον Υπουργό Εξωτερικών του Σεργκέι Λαβρόφ ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία στρατιωτική εισβολή στη Λιθουανία, με οποιοδήποτε πρόσχημα. Ο Λαβρόφ απαντά ότι οι ρωσόφωνοι κάτοικοι του Βίλνιους στοχοποιούνται από εθνικιστικές ομάδες και ότι η Μόσχα δεν θα τους εγκαταλείψει.

11.35: Ξεσπάει συμπλοκή στις όχθες της λίμνης Vistytis, κοντά στα σύνορα της Λιθουανίας με την Πολωνία και το Καλίνινγκραντ. Πρόκειται για το βόρειο άκρο του Suwalki Gap, ένα στενό μήκους 65 μιλίων που αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο μεταξύ των τριών βαλτικών κρατών και της υπόλοιπης ΕΕ.

Λιθουανικές και τσεχικές δυνάμεις ανταποδίδουν τα πυρά σε μια μικρή ομάδα ανταρτών άγνωστης καταγωγής. Δύο στρατιώτες του ΝΑΤΟ σκοτώνονται και ένας επιτιθέμενος συλλαμβάνεται. Ισχυρίζεται ότι είναι φιλορώσος Λιθουανός, αλλά η εμφάνισή του και η ρωσική διάλεκτος τον χαρακτηρίζουν ως Τσετσένο, δηλαδή, σχεδόν σίγουρα μισθοφόρο από την Τσετσενία.

11.48: Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις στο Καλίνινγκραντ δέχθηκαν πυρά από «πολεμοχαρείς Λιθουανούς αντάρτες» και διατάζει εισβολή για να καταλάβει τον Σουβάλκι Γκάπ.

Μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών SU-27 πετάει χαμηλά πάνω από τα σύνορα, ακολουθούμενη από δύο MiG-31 οπλισμένα με πυραύλους Kinzhal. Αυτά τα αεροσκάφη ανήκουν στην 132η Σύνθετη Αεροπορική Μεραρχία του Βαλτικού Στόλου της Ρωσίας, η οποία προστατεύεται και από το 689ο Σύνταγμα Μαχητικών Φρουρών και επιχειρεί από την αεροπορική βάση Chkalovsk. Το μήνυμα είναι σαφές: η Ρωσία διεκδικεί την κυριαρχία στον αέρα.

12.02: Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, ανακοινώνει ότι ενεργοποιείται η ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, το Άρθρο 5. Η Λιθουανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των χωρών του ΝΑΤΟ.

Ιδιωτικά, ο Ρούττε είναι σε απόγνωση: Στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, όπου είναι 8 το πρωί, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει προφανώς ξυπνήσει ακόμα από τους βοηθούς του. Ο Ρούττε μίλησε για λίγο με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος απάντησε: «Το άρθρο 5; Σίγουρα, θεωρητικά, αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ζητάτε σοβαρά από τον POTUS [τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών] να κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία εξαιτίας μερικών αεροπλάνων που πετούν σε χαμηλό ύψος; Ξυπνήστε!»

13.26: Στο υπόγειο δωμάτιο ενημέρωσης του Υπουργικού Συμβουλίου (Cobra) στο Whitehall, ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Sir Richard Knighton προειδοποιεί τον Sir Keir Starmer ότι θα ήταν παράτολμο να χρησιμοποιηθεί η RAF για να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή πάνω από τις χώρες της Βαλτικής.

Ο Πρόεδρος της Πολωνίας Karol Nawrocki προειδοποίησε τη Ρωσία να μείνει έξω από τον εναέριο χώρο της χώρας του, αλλά δεν προχώρησε σε καμία άμεση πρόκληση. Η αεράμυνα της Ρωσίας στο Καλίνινγκραντ είναι ισχυρότατη, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων S-300 και των πιο προηγμένων S-400 «Growler».

5 Νοεμβρίου 2025

06.30 GMT: Η ομάδα μάχης Enhanced Forward Presence (eFP) στη Ρούκλα της Λιθουανίας δέχεται πυρά από το ρωσικό πυροβολικό. Αυτή η πολυεθνική δύναμη, που αποτελείται κυρίως από γερμανικά στρατεύματα, μαζί με στρατιώτες από τις χώρες του BeNeLux (Κάτω Χώρες), τη Νορβηγία και την Τσεχική Δημοκρατία, έχει τη βάση της περίπου 70 μίλια έξω από το Βίλνιους.

Ο ρόλος της είναι να υποστηρίζει τη Λιθουανική Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού – αλλά πολλοί από αυτούς τους στρατιώτες έχουν αποσυρθεί για να καταπολεμήσουν τους μισθοφόρους αντάρτες που οργανώνουν ταραχές στο Βίλνιους. Με περίπου 1.700 μέλη, η EFP έχει πάνω από 50 απώλειες πριν αναγκαστεί να υποχωρήσει.

09.00: Το ΝΑΤΟ, η δυτική στρατιωτική συμμαχία που έχει επιβλέψει την ειρήνη στην Ευρώπη για σχεδόν 80 χρόνια, καταρρέει δημοσίως μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο Πρόεδρος Τραμπ αναρτά ένα tweet στον ιστότοπο Truth Social: «Μίλησα με τον Πούτιν. ΥΠΕΡΟΧΗ τηλεφωνική συνομιλία. Η Λιθουανία είναι μια ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ, χρειάζεται σταθερότητα και υπάρχουν πολλοί Ρώσοι εκεί που πρέπει να παραμείνουν ΑΣΦΑΛΕΙΣ. Ο Βλαντιμίρ είναι φίλος της Αμερικής και, όπως ΕΓΩ, θέλει την ειρήνη».

15.35: Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χέιλι, αναφέρει στο Cobra ότι ρωσικά άρματα μάχης εισέβαλαν στα προάστια του Βίλνιους πριν από 30 λεπτά, με την υποστήριξη αεροπορικής δύναμης.

Η διακοπή ρεύματος καθιστά σχεδόν αδύνατη την οργανωμένη αντίσταση των λιθουανικών δυνάμεων. Η Φινλανδία και η Πολωνία έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν υποστήριξη, αλλά με τη Ρωσία να ελέγχει το Suwalki Gap, η αποστολή ενισχύσεων είναι πρακτικά αδύνατη.

Μετά τη δήλωση του Τραμπ, η Γερμανία ανησυχεί περισσότερο για τη μεταφορά των στρατευμάτων της eFP σε ασφαλές μέρος πέρα από τα σύνορα, στη Λετονία. Η βρετανική eFP στην Εσθονία είναι προετοιμασμένη για μια ρωσική εισβολή που, μέχρι στιγμής, δεν έχει πραγματοποιηθεί.

6 Νοεμβρίου 2025

04.00 GMT: (Μεσημέρι στο Πεκίνο) Ο Πρόεδρος Σι επαινεί τη Ρωσία για την «υπεράσπιση των πολιτών της» και δεσμεύεται για την πλήρη υποστήριξη της Κίνας, τόσο στη Λιθουανία, όσο και στην Ουκρανία.

Αυτό περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες αποθηκευμένα βλήματα 122 mm και 152 mm, τα οποία χρειάζονται επειγόντως οι Ρώσοι πυροβολητές, καθώς και μια παρτίδα υπερηχητικών πυραύλων DF-17 που μπορούν να εκτοξευθούν από απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μιλίων και είναι σε θέση να αποφύγουν σχεδόν οποιαδήποτε αεροπορική άμυνα. Ο Σι επευφημεί θερμά τον Πούτιν, ο οποίος, όπως λέει, εξέθεσε το ΝΑΤΟ ως «χαρτοπόλεμο».

Είναι χαιρέκακος, αλλά δεν λέει ψέματα – οι δεκαετίες κατά τις οποίες η Δύση παραμέλησε τη βασική της ασφάλεια, επιλέγοντας αντ’ αυτού να ρίξει χρήματα σε ένα όλο και πιο φουσκωμένο κράτος πρόνοιας, έχουν υπονομεύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις μας σε σημείο που οι άμυνές μας είναι εντελώς ανεπαρκείς.

18.00: (02.00 την επόμενη μέρα στο Πεκίνο) Οι κινεζικές πυραυλικές συστοιχίες εξαπολύουν ένα μπαράζ χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ταϊβάν, το πυκνοκατοικημένο νησί 100 μίλια μακριά από την ακτή της ηπειρωτικής χώρας.

Χιλιάδες ρουκέτες σφυρίζουν στον νυχτερινό ουρανό, στοχεύοντας την αεροπορία της Ταϊβάν και τα ναυτικά της λιμάνια, τις βάσεις πυραύλων και τα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, τους σταθμούς ραντάρ και τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις κατά των drones.

Με τις αεροπορικές άμυνες του νησιού να έχουν καταρρεύσει και να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί σε αυτή την αρχική επίθεση, ακολουθούν σμήνη από drones – δεκάδες χιλιάδες, ίσως και 100.000. Τα περισσότερα στοχεύουν στρατιωτικούς στόχους, αλλά περίπου το ένα τέταρτο βομβαρδίζει την πρωτεύουσα, την Ταϊπέι, προγραμματισμένα για ακριβείς επιθέσεις σε διαμερίσματα επιφανών προσωπικοτήτων της Ταϊβάν. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, όλοι μαζί με τις οικογένειές τους, σκοτώνονται στα σπίτια τους.

21.00: (17.00 στην Ουάσιγκτον) Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει «το μεγαλύτερο βάρος όλων των κυρώσεων» αν δεν κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν προχωράει στο να απειλήσει με στρατιωτική βοήθεια προς την Ταϊβάν, παρόλο που κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του πέρυσι υποσχέθηκε να «βομβαρδίσει το Πεκίνο», σε περίπτωση εισβολής.

7 Νοεμβρίου 2025

01:00 (09:00 στην Ταϊβάν): Κινέζικα πολεμικά πλοία αρχίζουν να περικυκλώνουν το νησί, επιβάλλοντας αποκλεισμό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αμφίβια πλοία τύπου 075 και τα τεράστια αεροπλανοφόρα τύπου 076, μήκους σχεδόν 300 μέτρων και βάρους 40.000 τόνων.

Όλα αυτά είναι εξοπλισμένα με εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-αέρος και ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες για την εκτόξευση μαχητικών αεροσκαφών. Είναι επίσης ικανά να μεταφέρουν τουλάχιστον 1.000 πεζοναύτες, μαζί με ελικόπτερα, drones και αποβατικά σκάφη.

02.00: Κύματα κινεζικών ειδικών δυνάμεων προσγειώνονται με αλεξίπτωτα στην Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας σφοδρή αντίσταση καθώς προσπαθούν να εξουδετερώσουν τις τελευταίες αεροπορικές άμυνες του νησιού. Γίνεται σαφές ότι περισσότεροι από τους μισούς κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ταϊπέι και ένα μεγάλο μέρος των μεσαίων αξιωματικών του στρατού, καθώς και το ένα τρίτο των πιλότων μαχητικών αεροσκαφών, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις με drones.

Όλα τα κανάλια ειδήσεων έχουν κλείσει και η πληθώρα παραπληροφόρησης από κινεζικά bots σημαίνει ότι κανείς δεν ξέρει τι να πιστέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πυκνοκατοικημένος πληθυσμός της Ταϊβάν, που ξεπερνά τα 23 εκατομμύρια, βρίσκεται σε απόλυτο πανικό.

04.00: Περίπου 750.000 Κινέζοι στρατιώτες συγκεντρώνονται στις ακτές του Στενού της Ταϊβάν. Πέντε τεράστιες φορτηγίδες, με επεκτεινόμενες ράμπες προσγείωσης μήκους 100 μέτρων, ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν πολλαπλές διασταυρώσεις.

12.30: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ιδιωτικά στη Downing Street ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να πολεμήσουν για να σώσουν την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί αυτό ως «μια μεγάλη, υπέροχη ευκαιρία» για την Αμερική να γίνει ο κορυφαίος παραγωγός ηλεκτρονικών ημιαγωγών στη Δύση, σπάζοντας το μονοπώλιο της Ταϊβάν.

Όλες οι εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα θα ανασταλούν. Εάν η Βρετανία παραβιάσει το αμερικανικό εμπάργκο αγοράζοντας κινεζικά προϊόντα, θα καταστεί παρίας – οπότε ο Κίρ Σταρμερ θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι φίλος ή εχθρός της Αμερικής.

13.47: Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναπτύξει στενότερους εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα, εκδίδει δήλωση στην οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα του Σι να προσαρτήσει την Ταϊβάν και εκφράζει την ελπίδα ότι η κατάληψη θα ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω βία. Η διαλυμένη κυβέρνηση του νησιού παραδίδεται έξι ώρες αργότερα.

14.02: Σε μια συνάντηση της Cobra, ο Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει δύο ντροπιαστικές αποφάσεις. Στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth λαμβάνει εντολή να απομακρυνθεί από την Ταϊβάν, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θεωρηθεί εχθρικός στόχος της Κίνας. Και στη Βαλτική, η βρετανική ομάδα μάχης λαμβάνει εντολή να υποχωρήσει, αντί να αντισταθεί εάν και όταν ο Πούτιν στείλει τα άρματα μάχης του στην Εσθονία.

Σε μόλις πέντε ημέρες, η ισορροπία της παγκόσμιας δύναμης έχει αλλάξει ριζικά. Η Κίνα έχει κατακτήσει το βραβείο που επιθυμούσε από καιρό. Η Ρωσία έχει εξασφαλίσει την τελική κατάκτηση της Ουκρανίας και έχει αρχίσει να ανακτά τα κράτη της Βαλτικής. Το ΝΑΤΟ έχει διαλυθεί.

Η Ευρώπη προετοιμάζει μια νέα συμμαχία με την Άπω Ανατολή. Και η Βρετανία εκτίθεται ως ένα μικρό νησί που δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του καλύτερα από την Ταϊβάν.

Ο στρατηγός Sir Richard Shirreff ήταν Αναπληρωτής Ανώτατος Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.